Volkstrauertag in Eichel: Aufruf zu Versöhnung und Frieden

Kranzniederlegung

Wertheim 13.11.2022 - 14:46 Uhr 1 Min.

Kranzniederlegung mit Reservisten, dem Wertheimer Oberbürgermeister Markus Herrera Torres und Thomas Kraft als Vertreter des Vereins Deutsche Kriegsgräberfürsorge (Hinten). Foto: Geringhoff

Neben den Hauptrednern, Oberbürgermeister Markus Herrera Torres, Thomas Kraft für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und Pfarrer Uwe Sulger waren Uniformträger der Reservistenkameradschaft Wertheim, der Polizei, der Feuerwehr und des THW dabei, zudem zahlreiche Gäste, die ein persönliches Signal für die Wahrung des Friedens setzen wollten.

Thomas Kraft war es, der an den SPD-Mann Löber erinnerte und an die Vereinnahmung des Gedenkens. "Heldengedenktag" im Dritten Reich, Gedenktag für die Opfer von "Faschismus und Imperialismus" in der DDR. Offiziell wird seit 1950 im Deutschen Bundestag wieder der Kriegstoten gedacht. Für die Deutschen sei das Gefühl von Bedrohung über viele Jahre immer weiter in den Hintergrund getreten, trotz Kriegen in Afghanistan, im Irak, Syrien, Libyen, Georgien, Tschetschenien ? . Jetzt plötzlich sei Krieg wieder sehr nah. Kraft bezog sich auf den Tabubruch den der Angriff auf die Ukraine darstellt.

"Hört das denn nie auf?" fragte Markus Herrera Torres mit Karl Kraus und lieferte gleich die Antwort hinterher: "Nein, das hört nie auf", dennoch dürfe man nie aufhören, daran zu arbeiten, dass es aufhöre. Auch Herrera Torres nannte den 24. Februar, das Datum des ersten Angriffs auf die Ukraine, einen "Epochenbruch". Es sei keine Frage, das Macht Recht nicht brechen dürfe. Der OB erinnerte daran, dass derzeit Hunderte von Kriegsflüchtlingen in Wertheim leben, die das erlebt hätten, was hier lange als denkbar fern gegolten habe. Der Schock habe nun auch die jungen Menschen, ohne eigene Kriegserfahrung, erreicht und sei in Wertheim präsent. Für Herrera Torres ist Diplomatie die einzige Hoffnung. Der eben getroffene Friedensschluss in Äthiopien weise den Weg. Pfarrer Uwe Sulger setzt zudem auf die Macht des Gebetes und die damit verbundene Bewusstseinsbildung, die menschlichen Grenzen zu achten. ge

Michael Geringhoff