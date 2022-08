Aufbau fürs Burgfilmfest steht bevor

Freiluftkino: Genaue zeitliche Abstimmung über den Dächern Wertheims wichtig - Erster Streifen am Donnerstag

Wertheim 08.08.2022 - 12:08 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Am kommenden Mittwoch werden die große Leinwand und die Kinotechnik für das Wertheimer Burgfilmfest aufgebaut. Am Donnerstag geht das Freiluftkinovergnügen los. Foto: Birger-Daniel Grein

»Der Auf- und Abbau sind tagesgenau getaktet«, so Schlager. Am Wochenende habe noch die große Bühne im Burggraben gestanden. Diese müsse erst abgebaut werden. Beim Abbau des Freiluftkinos sei es umgekehrt, schnell müsse die Kinoausstattung wieder der Bühne weichen.

Kinotechnik aus Ludwigsburg

Der bewährte Anhänger mit der Kinotechnik kommt auch dieses Jahr wieder von der Ludwigsburger Firma »2oscars Kinotechnik«. Von ihnen komme auch die acht mal vier Meter große Leinwand, so Schlager. Die Firma sei schon in zweiter Generation in der Branche tätig. Zuerst würden die Traversen auf dem Boden zusammengesteckt und die Leinwand aufgespannt.

Dann wird diese von vier Helfern und mit Hilfe von Winden nach oben gezogen. »Für mich ist es immer ein besonderer Moment, wenn sie steht, denn ab da geht es mit dem Burgfilmfest richtig los«, erklärt Schlager. Anschließend werde noch der Anhänger mit der Filmtechnik in die richtige Position gebracht und die Tontechnik installiert.

Lichttechnik aus Aschaffenburg

Bei der Lichttechnik setze man ab diesem Jahr auf eine Firma aus Aschaffenburg. Diese stelle auch bei Bühnenshows auf der Burg die Veranstaltungstechnik. »Die Beleuchtung wird wohl etwas bunter als zuvor.« LED-Scheinwerfer würden für noch mehr Farbigkeit sorgen. Deren Einstellung sowie die Tests der Filmtechnik erfolgen nach Einbruch der Dämmerung.

600 Stühle

Auf Stapeln bereit stehen die 600 Stühle für die Kinofans. »Diese stellen die beiden Hausmeister am Donnerstag, dem ersten Kinotag, auf«, weiß Schlager. So steht am Abend alles bereit.

Dankbar zeigte sich Schlager, dass Uwe Fahmüller aus Kreuzwertheim wieder die Aufgabe des Filmvorführers übernehmen wird. »Er ist jedes Jahr dabei und deckt als Einzelperson die ganzen vier Wochen ab«, lobt der Burgmanager. Die Gesamtkosten für die Technik seien relativ stabil geblieben, trotz der allgemeinen Kostensteigerungen. Auch die Eintrittspreise seien wie im Vorjahr. »Wir haben in den acht Jahren nur einmal um einen Euro erhöht.«

Beste Wetteraussichten

Die Wetterprognosen sähen für das Freiluftevent sehr gut aus, denn die Abende sollen warm und trocken werden. Für den Startfilm am Donnerstag »Top Gun: Maverick« seien bereits rund 400 von 600 Karten über den Vorverkauf verkauft. »Ich rate dringend, den Vorverkauf zu nutzen, denn es gibt keine Garantie für Karten an der Abendkasse«, weiß Schlager aus Erfahrung.

Schlager nutzt noch die Gelegenheit, auf seine zwei persönlichen Lieblingsfilme im Programm hinzuweisen. »House of Gucci« am 16. August sei perfektes Kino in allen Punkten und mache jede Sekunde Spaß. Nach einer langweiligen Reportage klinge »Rabiye Kurnaz gegen George W. Busch« (zu sehen am 21. August). Es handle sich jedoch um eine berührenden und überraschend komischen Spielfilm, der alle Emotionen abdecke, schwärmt Schlager.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Im Überblick: Das Programm der ersten Woche Burgfilmfest Filmbeginn beim Burgfilmfest ist jeweils um 21 Uhr im Burggraben. Dieser ist bestuhlt. Einlass ist ab 20 Uhr. Start ist am Donnerstag, 11. August, mit dem Actionfilm "Top Gun: Maverick" (USA 2022, FSK: zwölf Jahre). Am Freitag, 12. August, ist die Komödie "Contra" (Deutschland 2020) zu sehen. Für ihn gilt ebenso FSK: zwölf Jahre. Am Samstag, 13. August, zeigt das Burgfilmfest die Tragikomödie "Wunderschön" (Deutschland 2022, FSK: ab sechs Jahren). Am Sonntag, 14. August, kommt die "European Outdoor Film Tour 21/22" auf die Burg. Zu sehen sind fünf Kurzfilme zu Abenteuer und Outdoor hintereinander mit einer Gesamtlänge von 120 Minuten. (FSK für jedes Alter). Karten gibt es im Vorverkauf unter www.burgfilmfest.de oder bei Knecht Ruprecht in der Wertheimer Rathausgasse. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Informationen über freie Karten gibt es auf der Facebookseite des Burgfilmfest Wertheim. (bdg)