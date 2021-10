Auf Umwegen zur Impfung

Corona-Pandemie: Ende des Kreisimpfzentrums und Hausarztmangel in Wertheim stellt manche Patienten vor Probleme

Wertheim 13.10.2021 - 10:04 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Spritzen mit Biontech-Impfstoff liegen für eine Impfaktion bereit. An den Impfstoff zu kommen, ist nach Schließung des Kreisimpfzentrums aber nicht in jedem Fall einfach.

»Mein Sohn ist 14 Jahre alt, wurde beim Rewe im Rahmen der mobilen Impfaktion das erste Mal geimpft«, sagt Christine Englert. Nachdem an seiner Schule gehäuft falsch-positive Schnelltests aufgetreten seien und immer ein anschließender PCR-Test benötigt wird, um in die Schule zurückzukehren, habe man sich gemeinsam zur Impfung entschieden. Die Stadt Wertheim bestätigt auf Anfrage unseres Medienhauses, dass vor einigen Wochen an einer Schule viele Kinder positive Corona-Schnelltests hatten, eine Infektion mit dem Corona-Virus sich aber bei den folgenden PCR-Tests nicht bestätigt habe. Geimpfte Kinder sind von der Testpflicht ausgenommen. Doch die nun nötige zweite Impfdosis stellt Englert vor ungeahnte Schwierigkeiten.

Auf Arzt-Suche

»Meine Hausärztin ist in Bayern und impft grundsätzlich erst ab 16, im Moment aber gar nicht.« Der Hausarzt ihres Mannes sei in Ruhestand gegangen, und in der Kinderarztpraxis in Wertheim gebe es derzeit weder die Möglichkeit einer Impfung noch eines PCR-Tests. »Muss ich mich jetzt durch die Ärzteschaft telefonieren und zu einem fremden Arzt, damit mein Sohn seine zweite Impfung bekommt?«, fragt Englert. »Ich bin jung, mobil und kann im Internet nachforschen. Aber was ist, wenn ältere Menschen ein ähnliches Problem haben?«, fragt sie.

Eine Liste, welche Ärzte in Wertheim impfen oder testen, wird weder bei der Stadtverwaltung Wertheim noch beim Landratsamt des Main-Tauber-Kreises geführt. Doch unseren Recherchen zufolge bieten alle Hausärzte in Wertheim auch Impfungen gegen das Corona-Virus an. Christina Gläser ist Sprecherin des Wertheimer Hausärztezirkels. »Wenn jemand bei seinem Hausarzt keine Impfung bekommen kann oder jemand keinen Hausarzt hat, kann er sich an eine Corona-Schwerpunktpraxis wenden«, empfiehlt sie. In Wertheim listet die Kassenärztliche Vereinigung dafür in der Altstadt die Praxis »Die Hausärzte« in der Rittergasse sowie die Praxis Freudenberger im Stadtteil Wartberg auf.

Auch Gläser sagt, die Corona-Impftermine in ihrer Praxis seien aus Kapazitätsgründen bis Dezember ausgebucht: »Zwischendrin ist die Nachfrage mal spürbar gesunken. Aber seit die Ständige Impfkommission Auffrischungsimpfungen für über-70-Jährige und medizinisches Personal empfiehlt, ist wieder sehr viel los », erklärt sie.

Option Main-Spessart

Christine Englert fragt sich, ob die Geschichte ihres Sohnes ein unglücklicher Einzelfall ist. »Aber ich hätte bei all der Werbung, die nach wie vor für die Impfung gemacht wird, erwartet, dass es leichter ist.« Eine Möglichkeit für ihren Sohn gibt es abseits der Hausärzte auch an unerwarteter Stelle, nämlich im Kreisimpfzentrum Main-Spessart, das kürzlich nach Marktheidenfeld umgezogen ist. Dort wird nach Terminvereinbarung unabhängig vom Wohnort geimpft, wie Dorothea Fischer, Pressesprecherin des Landratsamts Main-Spessart auf Nachfrage bestätigt. Verglichen mit dem vorherigen Standort in einer Lohrer Sporthalle ist das nun am Marktheidenfelder Krankenhaus beheimatete Impfzentrum deutlich geschrumpft: »Da gibt es zwei Kabinen, das hat eher kleinere Dimensionen«, erklärt Fischer. Und: »Eine Voranmeldung ist in jedem Fall erforderlich.«

Matthias Schätte