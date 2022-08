Auf Spurensuche in historischen Gemäuern

Tag des offenen Denkmals: Vier Objekte im Main-Tauber-Kreis beteiligen sich an bundesweiter Aktion am 11. September

Main-Tauber-Kreis 24.08.2022 - 11:31 Uhr 1 Min.

Der Innenraum der Bergkirche Weikersheim-Laudenbach: Am Tag des offenen Denkmals am 11. September präsentieren sich im Main-Tauber-Kreis interessante Denkmale. Foto: Susanne Hopf/Landratsamt

Der Tag des offenen Denkmals 2022 geht der Frage nach, welche Erkenntnisse und Beweise sich durch die Begutachtung der originalen Denkmalsubstanz gewinnen lassen. Welche Spuren haben menschliches Handeln über die Jahrhunderte hinweg und viele Zeitschichten hindurch hinterlassen? Welche Taten wurden im und am Bau verübt? Und welche Schlüsse zieht die Denkmalpflege daraus? Unter dem Motto »KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz« lädt der Tag des offenen Denkmals dazu ein, sich auf Spurensuche zu begeben und Geschichte und Geschichten am Denkmal zu ermitteln.

Beim Tag des offenen Denkmals können die Bürgerinnen und Bürger bedeutende Bauwerke im Main-Tauber-Kreis besichtigen, darunter das ehemaliges Weinhandelshaus Buchler in Lauda-Königshofen-Gerlachsheim. Dort finden Führungen durch das Weinhandelshaus mit Kellerhaus von 1729 und die Scheune statt. In Külsheim ist die Obere Mühle für die Spurensuche zugänglich. Dabei handelt es sich um eine alte Getreidemühle mit vollständig vorhandenem Mahlwerk, Wohn- und Nebengebäuden.

Führungen gibt es in einem der ältesten Gebäude in Bad Mergentheim, dem Haus Klärle in der Ochsengasse. Nachdem der vorherige Eigentümer 2012 einen Abbruchantrag gestellt hatte, erwarb der jetzige Besitzer das Haus. Er sanierte es und benutzt es heute als Architekturbüro und Wohnung. Durch eine Holzalterbestimmung wurde der Bau des Hauses auf 1454 bis 1462 datiert, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts.

Kirchenführungen sind in der Bergkirche Weikersheim-Laudenbach, dem nördlichsten Wallfahrtsort in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, vorgesehen. Die Grundsteinlegung der Bergkirche war im Juli 1412. Sie beeindrucke durch die imposante Ausstattung mit Werken aus der Riemenschneiderschule, mit Flügelaltären aus dem Jahre 1600, mit der Alabastertumba (Hochgrab) des Melchior von Hatzfeld und mit historischem Glockengeläut mit acht Glocken, erläutert das Landratsamt.

Viele weitere Kulturspuren im Main-Tauber-Kreis und darüber hinaus sind im Programm zum Tag des offenen Denkmals zu finden. Das Online-Programm lässt sich auf allen Endgeräten individuell filtern und zusammenstellen, zum Beispiel nach Regionen, Familienaktionen oder barrierefreien Zugängen. Damit lade es zum gründlichen Stöbern ein.

Bundesweites Programm im Internet: https://programm.tag-des-offenen-denkmals.de/programm; weitere Auskünfte bei der unteren Denkmalschutzbehörde des Main-Tauber-Kreises, Susanne Hopf, E-Mail: susanne.hopf@main-tauber-kreis.de, Telefon: 09341 82-5739

