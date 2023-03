Auf nasser Straße in Pingpong-Manier bei Wertheim in die Leitplanke gekracht

Wertheim 15.03.2023 - 15:49 Uhr 2 Min.

Im vergangenen September war der arbeitslose Mann gegen 6 Uhr auf dem Weg nach München an der A 3-Anschlussstelle Wertheim verunglückt. Einer seiner Mitfahrer war verletzt worden. Die Witterungsbedingungen waren offenbar schwierig.

Laut einem als Zeugen geladenen Polizisten hatte es zum Unfallzeitpunkt wolkenbruchartig geregnet, als der Fahrer mit 150 Stundenkilometern in einer leichten Kurve ins Schleudern geraten war. Dann folgte etwas, was die Richterin Ursula Hammer später »Pingpong« nannte.

Der Wagen war erst rechts gegen die Betonbarriere gekracht, dann links und dann noch einmal rechts und war dann rund 250 Meter weiter zum Stehen gekommen. Andere Autofahrer waren zum Unfallzeitpunkt zum Glück nicht in der Nähe.

Arm gebrochen

Ein Beifahrer hatte sich einen Arm gebrochen, ihm war jedoch nicht an einer Strafverfolgung des befreundeten Fahrers gelegen. Dennoch hatte die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, aber auch, weil einer der Hinterreifen vollkommen abgefahren war. Der Fahrer hatte das Auto von seinem Bruder geliehen und den abgefahrenen Reifen nicht bemerkt. Allein das Auto nicht geprüft zu haben, gilt rein rechtlich schon als Fahrlässigkeit - wenngleich an der Untergrenze - wie Gericht und Verteidigung sich einig waren.

Geschwindigkeit reduziert

»Wer schaut da schon nach, wenn er sich in der Familie ein Auto leiht«, hatte der Anwalt argumentiert. Der Fahrer gab in der Verhandlung an, er habe die Geschwindigkeit, bei einsetzendem Regen, auf 110 bis 120 Stundenkilometer reduziert. Ein Mitfahrer, der im Wagen hinten gesessen hatte, schätzte die Geschwindigkeit genauso ein, der Regen sei lediglich moderat gewesen, als das Auto unerwartet ausgebrochen sei. Der als Zeuge geladene Polizist, er hatte den Unfall aufgenommen, berichtete, der Fahrer habe am Unfallort selbst mitgeteilt, 150 Stundenkilometer schnell gewesen zu sein.

Laut dem Polizisten passt das auch zu den Unfallfolgen, vor allem dazu, dass der Wagen trotz des Schleuderns zweimal quer über die Fahrbahn - obendrein in einer Bergaufpassage - erst rund 250 Meter später zum Stehen gekommen war. »Definitiv über 130 Stundenkilometer«, war der Polizist sich sicher.

Die Staatsanwaltschaft folgte der Einschätzung der Polizei. 150 Stundenkilometer bei Starkregen, das stelle eine besonders riskante Fahrweise dar. Die Strafforderung lautete auf 30 Tagessätze á 50 Euro, obendrein drei Monate Fahrverbot. Der Anwalt des Beklagten forderte, es bei einer Verwarnung mit Strafvorbehalt zu belassen. Das ist eine Art von Bewährungsstrafe, bei der eine auszusetzende Geldstrafe erst fällig wird, wenn der Verurteilte weitere Straftaten begehen sollte.

Mit Blick auf das Fahrerlaubnisregister - der Fahrer aus dem Großraum Frankfurt war bereits dreimal zu schnell auf Autobahnen geblitzt worden - setzte Richterin Hammer eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen á 35 Euro fest und einen zweimonatigen Entzug der Fahrerlaubnis.

»Ich gehe davon aus, dass das Tempo deutlich über 130 Stundenkilometer gelegen hat«, sagte sie in der Urteilsbegründung.

