Kontrolle: Die Polizei hat auf der Taubertalstrecke mehr als 90 Motorräder gecheckt

Nur kleine Auffälligkeiten

Werbach 12.06.2022 - 15:37 Uhr 3 Min.

Zumindest optisch ist hier definitiv alles sehr deutlich im grünen Bereich. Die Polizei hat am Wochenende Motorräder im Taubertal kontrolliert. Foto: Geringhoff Packt auch schonmal hilfreich mit an: Ricky Lowag hilft einem holländischen Motorradfahrer einen illegalen Bremshebel loszuwerden. Foto: Geringhoff

»Die Resilienz der Leute lässt nach«, hat Lowag festgestellt, viele seien, besonders seit der Corona-Erfahrung, deutlich mehr auf Widerstand gebürstet als früher. Von der Polizei kontrolliert zu werden, sei für niemanden angenehm und brauche ein bisschen Fingerspitzengefühl. Hier gelte, was überall gilt: »Wie man in den Wald hineinruft, so kommt es heraus.«

Dementsprechend entspannt geht Lowag auf die »Kundschaft« zu. Im Gepäck hat er einen Werkzeugkasten, damit geht er eben einem Holländer zur Hand, auch einen Leihhelm, mit dem ist gerade ein älterer Herr unterwegs. Der war mit einem völlig untauglichen Mikrohelm - einem sogenannten »Braincap« - unterwegs und besorgt daheim jetzt etwas Anständiges.

Illegaler Bremshebel

Der junge holländische Urlauber war mit einem Bremshebel ohne Typennummer unterwegs. Das könne gefährlich werden, weil die Materialeigenschaften unklar seien, sagt Lowag. Er hat das Motorrad auf der Stelle stillgelegt, allerdings haben seine Kollegen parallel zum Telefon gegriffen und die umliegenden Händler abtelefoniert. In Würzburg gibt es ein passendes Ersatzteil, der junge Mann ist eben dahin unterwegs und das vorzeitige Reiseende ist abgewendet. »Im Moment ist es für den jungen Mann natürlich ärgerlich, ich glaube auch, dass er gar nicht gewusst hat, dass er etwas Verbotenes getan hat. 80 Euro Buße sind da natürlich auch Geld, aber es gibt keine Punkte. Insgesamt ist das maximales Entgegenkommen unsererseits« sagt Lowag.

Ebenfalls im Urlaub ist der 66-jährige Helmut Falke. »Die tollen Kurven hier in der Region«, schwärmt er. Bei seinem Motorrad ist alles ok, sein »Kollege« zahlt 15 Euro für einen fehlenden Rückstrahler. In diesem Fall sind 15 Euro der Preis der Schönheit. Mit Rückstrahler sehe das Heck seiner KTM 1290 einfach nicht so gut aus, sagt der.

»Optik ist absolut wichtig«, bestätigt ein 44-Jähriger aus Mosbach. Er meint es ernst, das sieht man sofort. Volle Lederkombi mit »Knieschleifern«, die Rennmaschine ist mit Sturzprotektoren ausgerüstet, das Fahrwerk für mehr Speed upgedatet, der Motor röchelt durch einen superkurzen Auspuff und die »Bellypan« - eine Motorverkleidung unterhalb des Motorrades - ist Rechts und Links durchgeschliffen. Ein cooles Indiz für maximale Schräglagen. Auch sonst hat die schnelle Fireblade einige Extras, aber alles ist eingetragen. Wo es gehe, da fahre er schon schnell, sagt der Mosbacher. Unfälle habe er bislang zwei gehabt.

Lauter Auspuff

Die meisten derer, die man am Wochenende anhalte, gehörten natürlich zur »gechillten Fraktion«, sagt die Einsatzleiterin Michaele Klein. Gechillt, das sind die Touren- und Chopperfahrer. Letztere sind für die Polizei immer interessant. Nicht etwa, weil sie wild fahren, sondern weil sie viel an den Bikes verändern. Minimalistische Beleuchtungsvarianten, falsche Lenker, Fußrasten ? und immer wieder veränderte Luftfilter und Auspuffanlagen, die die Anwohner nerven. »Loud pipes save lives« - »'n lauter Auspuff rettet Leben« - halten die »Lärmer« dagegen, kommen damit aber bei der Polizei meist nicht durch.

Etwas Pech diesbezüglich hat der 17-jährige Maxim Haag. Seine heiß geliebte 125er Yamaha hat einen legal nachgerüsteten Auspuff. Einer der Beamten misst die Lautstärke und kommt auf über 100 Dezibel (dB) - laut Fahrzeugschein dürften es nur 89 dB sein. Manipuliert ist nichts. Die Hersteller solcher Zubehöranlagen reizten alle Grenzwerte aus. Mit der Zeit brenne die Isolation weg und er Auspuff werde lauter. Eigentlich gewollt, aber eben nicht erlaubt. Dem jungen Mann drehen die Beamten keinen Strick daraus, entscheiden stattdessen auf Verschleiß der Anlage. Zwei Wochen hat der 17-jährige Zeit, mit einem leiseren Auspuff beim TÜV vorzufahren - Strafe muss er keine zahlen.

Ansonsten finden die Beamten das Übliche: Hier und da Anbauteile ohne ABE oder Prüfnummer, einen abgefahrenen Reifen (75 Euro, ein Punkt). »Nix Wildes«, resümiert Lowag. Die meisten Motorradfahrer seien Ü50, aber es wachse eine junge Szene nach. Die sei zum Teil bedenklich, wenngleich man von diesen »Grenzgängern« bei dieser Kontrolle keinen angetroffen habe. Bei den »Grenzgängern« geht es ums gezielt Illegale: Zu schnell, zu laut, höchst gewagt. »Die ganz Jungen finden das megacool, ein echtes Problem«, da müsse man mal schauen was werde, sagt Ricky Lowag.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Die Unfallbilanz 2021 Die 2021er Bilanz des Polizeipräsidiums Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis ist insgesamt positiv. Wieder gab es weniger Motorradunfälle. In der Region ist die Zahl um fast 20 Prozent zurückgegangen - im Bundesschnitt nur um 12 Prozent. Die Zahl der bei Unfällen getöteten Motorradfahrer ist allerdings gestiegen, wenngleich die Zahlen so gering sind, dass sie für aussagekräftige statistische Erhebungen kaum taugen. Besonderen Augenmerk legt die Polizei in der Region auf die bei Motorradfahrern ausgesprochen beliebte Taubertalstrecke, den hessischen Odenwald und den bayrischen Spessart. ()