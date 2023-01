Auch Wertheims Innenstadt erhält einen Beirat

Wahl: Neues Gremium konstituiert sich am Montag, 13. Februar - Sieben Mitglieder stehen fest

Wertheim 29.01.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Für die Wertheimer Innenstadt mit ihren rund 3000 Einwohnern wird am 13. Februar in der Gemeinderatssitzung ein Stadtteilbeirat gewählt. Foto: Gunter Fritsch

Zuvor hatte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez die Gründung des Stadtteilbeirats für die Innenstadt links und rechts der Tauber als »einen historischen Schritt« bezeichnet. Er warf einen Blick zurück auf die Geschichte der Stadtteilbeiräte, von denen die ersten beiden bereits 1986 in den Stadtteilen Bestenheid und Eichel-Hofgarten gegründet wurden (siehe: Hintergrund).

Andere Zusammensetzung

Zugleich merkte er an, dass sich die Stadtteilbeiräte in den anderen fünf Stadtteilen anders zusammensetzten, als dies in der Innenstadt der Fall sein werde. So sei es in den anderen Stadtteilen eher die Ausnahme, dass Gemeinderäte in dem Gremium sitzen. Das wird im neuen Stadtteilbeirat für die Innenstadt anders sein. Seine Zusammensetzung, so erläuterte Mirko Göbel, habe der Gemeinderat am 14. Oktober vergangenen Jahres beschlossen.

Maximal zwölf Mitglieder

Und so wird das neue beratende Gremium eine Mitgliederzahl von maximal zwölf Personen haben. Sieben davon stehen schon fest: Es sind die Vertreter der Parteien, die nach der Anzahl ihrer Sitze im Gemeinderat von ihren jeweiligen Parteien und Gruppierungen vorgeschlagen wurden, erläuterte Göbel. Außer Mirko Göbel selbst sind damit Boris Kellner (SPD), Michael Althaus und Heiko Krimmer (beide CDU), Marcus Götz (Freie Bürger) und Sebastian Szensny (Bürgerliste) für den neuen Stadtteilbeirat vorgeschlagen. Sie müssen vom Gemeinderat jetzt noch offiziell bestätigt werden, um ihre Arbeit aufnehmen zu können.

Weitere fünf Mitglieder

In einem zweiten Schritt, so erläuterte Mirko Göbel das Prozedere, werden weitere fünf Mitglieder aus verschiedenen Gruppierungen in das Gremium einrücken. Lediglich ein Vertreter des Stadtmarketingvereins sei bereits gesetzt, so Göbel, für weitere Vorschläge sei man offen. Die noch verbleibenden vier Mitglieder können dabei etwa aus Vereinen, aus Kultureinrichtungen oder sozialen Einrichtungen kommen oder einfach nur eine Straße in der Innenstadt repräsentieren. Diese fünf Mitglieder werden auf Vorschlag der bereits gewählten sieben Mitglieder anschließend ebenfalls vom Gemeinderat gewählt. Erst dann ist das neue Gremium komplett und kann seine Arbeit aufnehmen.

Rund eineinhalb Jahre Amtszeit

Dabei, das machte Mirko Göbel deutlich, ist die Amtszeit des neuen Stadtteilbeirats Innenstadt erst einmal auf rund eineinhalb Jahre begrenzt. Weil sie an die Amtszeit des Gemeinderats gekoppelt ist und im Frühjahr 2024 in Wertheim Kommunalwahlen sind, wird sich der Stadtteilbeirat Innenstadt dann ebenfalls neu konstituieren.

Der Stadtteilbeirat wird vom Gemeinderat »ausschließlich zu Themen gehört, die die Innenstadt betreffen«, heißt es im Beschluss des Gemeinderats zu seinen Aufgaben.

Darüber hinaus haben die Stadtteilbeiräte aber auch ein Vorschlagsrecht »in allen Angelegenheiten der Innenstadt«, heißt es in dem Beschluss weiter.

Hintergrund: Stadtteilbeiräte Wertheim hat für seine sechs Stadtteile bisher lediglich fünf Stadtteilbeiräte. Die ersten Beiräte dieser Art wurden 1986 in den Stadtteilen Bestenheid und Eichel-Hofgarten gegründet. Es folgten Vockenrot und Wartberg (beide 1987). Der Stadtteilbeirat Reinhardshof wurde im Jahr 2000 gegründet. 23 Jahre später soll jetzt der Stadtteilbeirat Innenstadt als letzter Beirat folgen. Die Mitglieder der Stadtteilbeiräte werden vom Gemeinderat gewählt, ihre Amtszeit ist an die Legislaturperiode des Gemeinderats angelehnt und beträgt fünf Jahre. Die Stadtteilbeiräte verfügen jeweils über einen Vorsitzenden/eine Vorsitzende und eine Stellvertreterin beziehungsweise einen Stellvertreter. In den fünf bestehenden Stadtteilbeiräten sind überwiegend Vertreter der Vereine und Institutionen der jeweiligen Stadtteile Mitglieder, aber auch Wohngebiete oder Straßenzüge entsenden in manche Stadtteilbeiräte Vertreter (etwa auf dem Reinhardshof oder dem Wartberg). gufi