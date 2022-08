Auch weiterhin kein Kreisel am Wertheimer Bahnhofsareal

Verkehr: Pläne zum Bau weiter ausgesetzt - Hauptursache für Stau ist laut Stadt der Bahnübergang an der Tauberbrücke

Wertheim 21.08.2022

Zur Verbesserung der Verkehrssituation hatte der Wertheimer Gemeinderat im Jahr 2018 den Bau eines Mini-Kreisels am Bahnhofsareal beschlossen. Die Pläne wurden ausgesetzt und bleiben es auch auf unbestimmte Zeit.

Der Wertheimer Gemeinderat hatte dem Bau ursprünglich im November 2018 zugestimmt. Der Mini-Kreisel sollte einen Durchmesser von 22 Metern haben. Seine Mitte sollte für Lastwagengespanne und Sattelzüge überfahrbar sein. 2019 waren im städtischen Haushalt noch 930.000 Euro für den Kreisverkehr enthalten.

Davon entfielen 220.000 Euro auf Fördergelder, die vom Land Baden-Württemberg kommen sollten. Das Regierungspräsidium Stuttgart hatte den Bau einer Ampel als Lösung vorgeschlagen. Diese hätte nach damaligen Planungen etwa 330.000 Euro gekostet. Der Zuschuss für eine Ampel hätte zwei Drittel betragen.

Die für den Kreisel veranschlagten Gelder finden sich aktuell und für die Folgejahre nicht mehr im Wertheimer Haushalt wieder. Unser Medienhaus hat bei der Stadtverwaltung nachgefragt, wie es mit den Plänen für die Straßenkreuzung am Bahnhof aussieht.

Achim Hörner, Leiter des Referats für Tiefbau der Stadt Wertheim, sagte, dass die Pläne für einen Kreisverkehr wie im Jahr 2020 beschlossen, weiterhin ausgesetzt seien. "Weitere Planungen sind abhängig von der Mittelbereitstellung im Haushalt der Stadt Wertheim. Momentan sind für den Bau des Kreisverkehrs keine Mittel bereit gestellt", erläuterte er. Es gebe auch keine Planungen für eine Ampelanlage in diesem Bereich.

In der Gemeinderatsitzung im November 2018 sei dargelegt worden, wie sich eine Signalisierung des Knotenpunktes gestalten würde. "Der Kreisverkehr wurde als vorteilhaftere Maßnahme beschlossen", so Hörner. Zur aktuellen Verkehrslage sagte er: "Während der Hauptverkehrszeiten kann es am Knotenpunkt zu Fahrzeugschlangen kommen." Diese würden sich vor allem wegen der langen Schließzeit des Bahnübergangs an der Tauberbrücke und des entsprechenden Rückstaus in die Bahnhofstraße bilden.

