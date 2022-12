Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Auch Urphar hat jetzt die Dorf-App

Digital: Datensicherheit und Kommunikation vereint

Wertheim 09.12.2022 - 13:23 Uhr < 1 Min.

Ziel der App sei es, die Gemeinschaft digital zu verbinden und die Menschen zusammenzubringen. Ausführlich ging er auf die Vorteile, wie Datensicherheit eines deutschen Anbieters mit deutschen Servern, individuelle Gestaltbarkeit für das Dorf, einfache Bedingung auf PC, Smartphone und Tablet sowie die Möglichkeit, interaktiv mitmachen zu können, ein. Er zeigte einzelne Bereiche, wie Nachrichten, offene und geschlossene Gruppen, Veranstaltungen sowie Marktplatz. Eine Vernetzung der App-Inhalte über verschiedene Dorf-Apps innerhalb der Kreisstadt sei möglich.

Anmeldung per Mail-Adresse

Die Anmeldung in der App erfolge per Mail-Adresse und mit vollem Klarnamen. Damit erhebe man Daten sparsam. Zugleich habe man noch keine Probleme mit Hassrede innerhalb der App-Kommunikation gehabt. Er berichtete zudem über eine Meldefunktion. Gemeldete Beiträge würden vom Anbieter, gegebenenfalls in Absprache mit dem Administrator des Dorfs, manuell geprüft.

Wie er erklärte, ist die App bereits in sieben Ortschaften aktiv. Am Montag starte sie in Dörlesberg. Zudem hätten Nassig, Dietenhahn und Lindelbach Interesse bekundet. Stemmler betonte, er habe nicht massiv für die App werde müssen. Die Ortschaften würden den Sinn ihrer Anwendung sehen. Der Oberbürgermeister habe erklärt, er möchte die App gerne allen Ortsteilen bereitstellen.

Die Stadt prüfe aktuell die Übernahme der Kosten. »Der Zuspruch für die App überzeugte den Oberbürgermeister«, so Stemmler. Aktuell arbeitet Stemmler an einer Schnittstelle, mit der die Stadtverwaltung Termine und Nachrichten an alle Dorf-Apps der Kreisstadt verteilen kann.

Die Urpharer werden kommende Woche mit einem Flyer an die Haushalte über die App und den Registrierungsweg informiert.

bdg