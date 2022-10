Auch Rauenberg hat zu wenig Geld für seine Pflichtaufgaben

Bürgermeister mit trüben Aussichten

Freudenberg 20.10.2022 - 12:07 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

»Ich bin froh und dankbar, dass seit dem letzten Rathaus vor Ort im Jahr 2021 einiges im Dorf fertig wurde«, betonte Henning und verwies auf den Jugendraum, der im Rathaus geschaffen wurde und von der Jugend gerne genutzt werde. Es habe auch keine Probleme durch die Nutzung gegeben. Weiter blickte er auf die Einweihung des neuen Pfarrer-Reinhold-Baumann Platz an der Kirche zurück. Die Stadt habe in diesem Bereich stark in die Infrastruktur der Wasserversorgung investiert. Auch über die Fertigstellung der neuen Spielplatzgestaltung freute er sich und dankte allen Spendern und Helfern, die diese unterstützten.

»Nichts umsonst«

Sein Blick in die Zukunft fiel weniger gut aus. »Umsonst gibt es nichts. Wir werden in den kommenden Jahren kleinere Brötchen backen müssen«, sagte der Rathauschef und verwies auf die Preissteigerungen. Gleichzeitig hätten die Kommunen aber nicht ausreichend Mittel zur Verfügung, um die Pflichtaufgaben unter den gegebenen Bedingungen zu erfüllen. »Die Kosten für die Kommunen steigen weiter, aber die Einnahmen steigen nicht mit«, kritisierte er. Beispielhaft verwies er in seiner Kritik auf die beschlossene Ganztagesbetreuung in allen Grundschulen. »Der Bund sagt aber nicht, wer es bezahlt und woher die Fachkräfte kommen sollen.«

Insgesamt werde man definitiv Schwerpunkte setzen und mit Einschränkungen leben müssen. Dies betreffe auch die Sanierung von Straßen und Feldwegen, bezog er sich auf mehrere Bürgerfragen zu dessen Sanierung beim aktuellen mobilen Rathaus.

Gleichzeitig betonte er aber »Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken.« Mit der bewährten Teilung je ein Drittel Fördergelder, Eigenleistung, kommunale Mittel werde man auch in Zukunft einiges möglich machen können.

Dankbar war er für die Fördermittel für die Sanierung des Ortsvorsteherzimmers und die Schaffung einer barrierefreien Toilette im Rathaus. Die Förderung beträgt rund 60.500 Euro aus ELR-Mitteln (Entwicklung ländlicher Raum) und 55.000 Euro aus dem Ausgleichsstock.

Ausführlich ging er auf das Thema Sanierung der Kreisstraße in ihrem Abschnitt Ortsdurchfahrt Rauenberg ein. Der Main-Tauber-Kreis wird hier 190.000 Euro für die Deckensanierung aufwenden. Die Stadt investiere selbst 60.000 Euro in Gehwege, Bordsteine mit Absegnung für einen Fußgängerüberweg und Wasserversorgung.

Die Arbeiten sollten schon im Sommer erfolgen. Dies habe nicht funktioniert. Auch der angedachte Termin in den Herbstferien 2022 werde nicht genutzt werden. Als Grund nannte er die Auslastung der beauftragten Baufirma. »Ich hoffe, dass die Straße zeitnah gemacht wird.« Die Stadt Freudenberg habe darauf hingewirkt, dass der Kreis die Einwohner rechtzeitig informiere, denn die Arbeiten würden die Zufahrtsmöglichkeiten einschränken.

Handlungsbedarf vor dem Winter sah Henning bei der Leitplanke der Kreisstraße zwischen Boxtal und Rauenberg. Diese wurden durch Schneebruch im letzten Winter beschädigt. So entstünden Gefahrenstellen. Die Arbeiten seien beauftragt, es gebe aber Probleme bei der Materiallieferung.

Weiter berichtete er, dass die Straßenbaukommission des Landkreises für die Straße zwischen den beiden Dörfern für 2023 Planungsmittel und für 2024/25 die Umsetzung einer Kernsanierung vorsieht. Die Gesamtinvestition soll vier Millionen Euro beitragen. Henning hofft auf eine Mittelfreigabe des Kreistags.

bdg