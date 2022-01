Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Auch Jungs können sticken

Gemeinschaftsschule Wertheim: Schülerfirma produziert nachhaltige Stofftaschen - Verkaufsstände geplant

Wertheim 20.01.2022 - 11:12 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Projekt Schülerfirma: Lehrerin Ramona Pfenning (links) mit Nik, Behroz, Medine, Emma, Julian, Eser, Jonas, Lukas und Carlos aus der Klasse 10M der Gemeinschaftsschule Wertheim. Taschen, Logo und die benötigten Utensilien liegen auf dem Tisch.

Im Klassenzimmer der 10 M ist Spannung zu spüren. Die Klassensprecher Julian und Eser haben die Vorstellung der Mitschüler übernommen. Aus Wertheim und seinen Ortschaften, auch aus Freudenberg und Homburg kommen die zwölf Mädchen und zehn Jungen, die im Durchschnitt 14 bis 15 Jahre alt sind.

Das Fach WBS (Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung) unterrichtet Realschullehrerin Ramona Pfenning. Eine Unternehmensgründung real zu durchlaufen, die Chancen und Risiken kennenzulernen - das gibt der Bildungsplan her, und das konnte sie ihrer Klasse schmackhaft machen.

Theorie und Praxis

Dazu hat sie mit den Jugendlichen nicht nur in der Schule an dem Projekt gearbeitet, sondern auch verschiedene Vor-Ort-Termine bei Firmen wahrgenommen. »Wenn wir später eine eigene Firma gründen wollen, haben wir Vorteile. Wir kennen nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis«, stellt Behroz aus der Gruppe Finanzen fest.

Ein demokratischer Entscheidungsprozess führte zum angestrebten Produkt: nachhaltige Stofftaschen mit selbstgestickten Motiven. Diese sollten mit einer durchgehenden Linie (Englisch: one line) darstellbar sein. Der Firmenname »GMS Oneline« war geboren. Alles, was für das Produkt gebraucht wurde, musste man vor Ort beschaffen können. Bestellungen im Internet waren wegen der Nachhaltigkeit tabu.

Die Geschäftsführer Jonas und Eser stellten die fünf Abteilungen vor, die für eine Firmengründung notwendig sind: Medien/Marketing, Produktion, Verkauf, Finanzen und Verwaltung. Das Ziel: möglichst viele Taschen zu verkaufen und durch ihre Nutzung Plastik zu vermeiden.

Viele Mails geschickt

iele Mails hat die Verwaltungsgruppe um Emma verschickt, Erkundigungen eingeholt, um Termine gebeten. Medine erläuterte die Aufgaben der Medien- und Marketing-Gruppe. Zusammen mit Azra hat sie auf dem Tablet eine Bedarfsumfrage erstellt und umgesetzt. Ein Firmenname wurde gefunden, der Besuch einer Werbeagentur half Carlos bei der Entwicklung des ansprechenden Logos weiter.

»Um eine Verwechslung mit dem Begriff »online« zu vermeiden, habe ich »one« farbig von »line« abgesetzt«, erläutert Carlos. Auch ein Auftritt bei Instagram wurde erstellt.

Für die Gruppe Finanzen erklärte Behroz, dass der Förderverein das Startkapital von 150 Euro zur Verfügung gestellt hat. Taschen, Nadeln, Faden, Stickrahmen und Graphitpapier zum Übertragen der Bilder wurden besorgt. Und Nik fügte hinzu, dass der Betrag nach Abschluss des Projekts mit Zinsen zurückgezahlt wird.

Werbung in den Klassen

Die Produktion haben Emily und Nora betreut. Bilder herausgesucht, die Umsetzung in eine Linie gebracht. Die endgültige Linie wurde vergrößert und dann auf die Taschen übertragen. Auch Jungs hätten gestickt, das sei nicht nur ein »Mädchending« gewesen. Eser berichtet, dass die Firma in verschiedenen Klassen Werbung gemacht hätte. Kleine Täschchen für Handys mit Namen der Besitzer wären wohl gefragt. Deshalb würde jetzt noch ein entsprechender Prototyp angefertigt.

Wie der Verkaufspreis von 12 Euro pro Tasche zustande kam, erläutert Lara. Eine Stunde habe man jeweils an einer Tasche gearbeitet und den Mindestlohn von seinerzeit 9,82 Euro angesetzt. Die verbrauchten Materialien seien natürlich hinzu gerechnet worden.

Aber wo und wie werden die Taschen verkauft? Lukas denkt an einen Verkaufsstand, »wenn Corona das zulässt«.

Auch in Geschäften könnten die Taschen angeboten werden, damit man gleich seine Einkäufe verstauen kann. Damit sei man noch beschäftigt.

Ramona Pfenning hat in ihrer 10 M schon eine Arbeit zum Thema geschrieben. Standortvorteile für das Leben auf dem Land seien klar erkannt worden, auch die verschiedenen Unternehmensbereiche und die Problematik bei der Zusammenarbeit mit einer Firma sei den jungen Leuten bewusst geworden. Am Ende des Schuljahres werde das Projekt evaluiert. Sie sei den Firmen, dem Förderverein und der Schulleitung dankbar für die gute Unterstützung. Schulleiter Lothar Fink und seine Stellvertreterin Elisabeth Thies betonen, die Verbindung von Theorie und Praxis führte zu lang anhaltendem und vertieftem Lernen. Das will Schule, und die Schüler sind engagiert dabei.

PETRA FOLGER-SCHWAB