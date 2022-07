Auch im Landkreis herrscht eine kritische Niedrigwasser-Situation

Hitze: Bei Wasserentnahmen sich zurückhalten und Vorschriften beachten

MAIN-TAUBER-KREIS 21.07.2022 - 12:49 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Allerdings seien in den vergangenen beiden Wochen wegen ausbleibender Niederschläge auch hier die Wasserstände an den Pegeln Sachsenflur (Umpfer) und Grünsfeld (Wittigbach) sowie zeitweise an den Tauber-Pegeln Bockenfeld und Archshofen in den besorgniserregenden Niedrigwasserbereich gefallen. Dies meldet die Pressestelle des Landratsamts Main-Tauber-Kreis.

Entsprechend der aktuellen Wetterprognosen ist auch in den kommenden zwei Wochen nicht mit nennenswerten Niederschlägen zu rechnen. Sollten nennenswerte Niederschläge weiterhin ausbleiben, ist auch im Main-Tauber-Kreis die Ausbildung einer flächendeckenden Niedrigwassersituation zu erwarten.

Die zunehmende Hitze in Kombination mit ausbleibenden Niederschlägen verursache in den Fließgewässern erhöhte Wassertemperaturen und niedrige Sauerstoffwerte. Zudem erhöhe sich durch die niedrigen Wasserstände die Schadstoffkonzentration in den Gewässern. Eine Mindestwassermenge zum Schutz der Gewässerlebewesen müsse unbedingt im Gewässer bleiben, sonst seien Gewässerschädigungen zu befürchten.

Das Landratsamt weist weiter darauf hin, dass aus oberirdischen Gewässern nur begrenzt Wasser entnommen werden darf, um die Abflüsse in den Fließgewässern nicht zusätzlich zu verringern. Grundsätzlich bedürfen Wasserentnahmen einer schriftlichen Erlaubnis der Behörde.

Ohne Erlaubnis zulässig sind ausschließlich Wasserentnahmen im Rahmen des gesetzlich zugelassenen Gemeingebrauchs, wie beispielsweise das Tränken von Tieren oder das Schöpfen von Hand mit Eimern und Gießkannen.

Lediglich für die privilegierten Nutzungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie dem Gartenbau dürfen zur Entnahme auch Pumpen benutzt werden, sofern es sich hierbei noch um eine geringe Menge - vergleichbar mit der Entnahme durch ein Handschöpfgerät - handelt. Bei der Beurteilung, ob dies der Fall ist, müssen in jedem Einzelfall immer die aktuellen Abflussverhältnisse des betroffenen Gewässers und die Auswirkungen auf das örtliche Wasserdargebot zugrunde gelegt werden, heißt es weiter. Eine Vorabstimmung mit der unteren Wasserbehörde sollte daher stets erfolgen.

Eine über den Umfang des Gemeingebrauchs hinausgehende Wasserentnahme bedarf einer schriftlichen wasserrechtlichen Erlaubnis der unteren Wasserbehörde des Landratsamts, so die Mitteilung. Dies gelte auch für einmalige oder unregelmäßige Entnahmen. Der Einbau von festen Entnahmevorrichtungen sei in jedem Fall erlaubnispflichtig.

Eine über den Gemeingebrauch hinausgehende Wasserentnahme ohne die erforderliche Erlaubnis stelle eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden könne.

Falls sich die aktuelle Situation weiter verschlechtern sollte, muss mit einer grundsätzlichen Beschränkung des Gemeingebrauchs zur Wasserentnahme aus allen oberirdischen Gewässern per Allgemeinverfügung gerechnet werden.

bInformationen: Umweltschutzamt, Sachgebiet Wasserwirtschaft, Tel. 09341 825775

el