Auch 2022 kein Wildwest in Nassig Forest

Abgesagt wegen Brandgefahr

Wertheim 21.07.2022 - 13:23 Uhr 1 Min.

»Auch an uns geht der Klimawandel nicht spurlos vorbei - glühende Hitze, Trockenheit, Wind ohne Ende und kein lang ersehnter Landregen in Sicht«, heißt es auf der Facebookseite des von mehreren Nassiger Vereinen organisierten Fests.

Es hätte in diesem Jahr vom 19. bis zum 21. August stattfinden sollen, nachdem die überregional bekannte Veranstaltung schon in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war. Die Stadt Wertheim, der Forstrevierleiter, Feuerwehr und Veranstalter hätten nicht anders entscheiden könne, heißt es zur Begründung. »Der Waldbrand und Graslandfeuerindex verharren seit Tagen und Wochen auf den höchsten Stufen«, heißt es in der am Dienstag bekanntgemachten Absage.

Regen bringt keine Entspannung

Auch der am Mittwochabend niedergegangene Regen kann die Lage nur geringfügig entschärfen. »Das war ein Tropfen auf den heißen Stein«, sagt Axel Kempf als Vorsitzender des Kulturkreises Nassig, der die veranstaltenden Vereine bündelt.

Das Fest hatte 1990 als verrückte Idee der Reservistenkameradschaft Nassig begonnen und schnell eine große Anhängerschaft gefunden. Mittlerweile ist es eine Großveranstaltung, die von allen Nassiger Vereinen unterstützt wird. Dabei wird im Wald eine komplette Westernstadt aus Kulissen in wochenlanger Arbeit aufgebaut. »Da hängt so viel dran, das können wir nicht zwei Wochen vorher absagen«, erklärt Kempf. Schon 2015 und 2018 musste das Fest wegen Waldbrangefahr abgesagt werden. Bei der letzten Auflage 2019 stand es lange auf der Kippe, bis Regenfälle die Lage entspannten.

In den Nutzerkommentaren finden sich viele Worte des Bedauerns, aber auch Verständnis für die Entscheidung. Viele Nutzer machen den Vorschlag, das Fest ins Frühjahr oder den Herbst zu verlegen, um der Waldbrandgefahr zu begegnen. Kurzfristig will man seitens des Kulturkreises am Sommertermin nicht rütteln. Für Kempf gilt es, die Helfer auch für die nächste Auflage bei der Stange zu halten. Geplant ist das Fest für das dritte Augustwochenende 2023.

