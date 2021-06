Rei­c­holz­hei­mer ATG Lu­ther und Mael­zer wechselt den Besitzer

Wirtschaft: Schwedischer Mycronic-Konzern zahlt 105 Millionen Euro

Die ATG hat einen neuen schwedischen Besitzer. Dem war das Reicholzheimer Unternehmen 105 Millionen Euro wert. Foto: Michael Geringhoff

Einen "durchaus anständigen Preis" nennt ATG-Geschäftsführer Jochen Kleinertz anerkennend die umgerechnet rund 105 Millionen Euro, die die Schweden aus Täby nördlich von Stockholm für die ATG auf den Tisch legen. Die bemerkenswerte Summe stütze sich einerseits auf das 2020er Rekordergebnis der ATG mit 4,8 Millionen Euro Gewinn nach Steuern bei einem Umsatz von rund 44 Millionen - allein in Reicholzheim -, viel mehr aber noch auf die Hoffnungen, die der neue Eigner in die Zukunft der ATG setze, sagt Kleinertz im Gespräch mit unserem Medienhaus.

"In das Portfolio von Mycronic passen wir sehr gut hinein." Der schwedische Technologie-Konzern werde der ATG beste Möglichkeiten bieten, sich als eigenständiges Unternehmen schneller weiterzuentwickeln "und die Schlagzahl der Neuentwicklungen in der Pipeline zu erhöhen", sagt Kleinertz. Er sei dem scheidenden amerikanischen Eigner sehr dankbar, dass der im Miteinander mit der ATG einen neuen Partner gefunden habe, der gut für das Unternehmen sein werde. "Wir waren da in der Lage mitzureden", sagt Kleinertz.

Standort nicht in Gefahr

"Beim neuen und breiter aufgestellten Eigentümer Mycronic gibt es keinerlei Synergien mit bereits bestehenden Unternehmensstrukturen", das seien beste Nachrichten für den Standort, sagt der ATG-Geschäftsführer. "Man muss sich definitiv keine Sorgen machen, dass unliebsame Veränderungen ins Haus stehen könnten", versichert er. Kleinertz führt auch den bemerkenswerten Kaufpreis als deutlichen Indikator dafür an, dass die Schweden die ATG genauso wollten, wie sie sei und dafür, dass die Eigenständigkeit des Unternehmens erhalten bleibe. "Wir stocken derzeit das Personal weiter auf", erklärt er und bestätigt gleichzeitig, dass man am Standort Reicholzheim die räumlichen Grenzen erreicht habe. Für den geplanten Expansionskurs werde der Platz nicht reichen, man sei mit der Stadt Wertheim über Flächen am Reinhardshof im Gespräch. Eine Standortveränderung im weiteren Sinne stehe derzeit nicht zur Debatte, versichert Kleinertz.

Rund 80 der weltweit 190 ATG-Mitarbeiter arbeiten in Reicholzheim, sie seien Teil der langfristigen Erfolgsplanung des Unternehmens. Kleinertz zeigt sich sehr zuversichtlich, dass die jetzt eingegangene Verbindung mit dem schwedischen Mycronic-Konzern, nach doch einigen Wechseln in der Vergangenheit, lange währen wird.

Hintergrund: Zur Geschichte und den Eigentümerwechseln der ATG Wie viele gute Unternehmensgeschichten beginnt auch die der ATG in einer Garage. 1979 bauen Manfred Prokopp und Günther Schmitt dort die erste Leiterplattenprüfanlage. 1997 steigt die Dover-Group ein. 2006 verschmilzt die ATG mit dem ähnlich ausgerichteten und gleichalten Unternehmen von Erich Luther und Martin Maelzer zur ATG Luther und Maelzer. Im Jahr 2013 geht die ATG vom Dover-Konzern an die Xcerra Corp, gleichzeitig kommt der Geschäftsführer Jochen Kleinertz ins Unternehmen. Er bleibt auch, als die ATG im Jahr 2018 an die kalifornische Cohu Inc. verkauft wird. Die Amerikaner stellen recht bald fest, dass das Reicholzheimer Unternehmen aus dem stark fragmentierten und spezialisierten Bereich der Elektronikindustrie strategisch nicht gut zu ihnen passt und verkaufen den Reicholzheimer Weltmarktführer aus dem Entwicklungs- und Produktionsbereich der sogenannten Fingertestsysteme jetzt nach Schweden. Die ATG arbeitet mit Firmen wie Samsung und Cisco zusammen, auch dem chinesischen Foxconn-Konzern, der Geräte der Marke Apple herstellt. Anders Lindquist, Präsident und CEO des schwedischen Mycronic-Konzerns, teilte dieser Tage in einer Presseerklärung mit, dass er davon ausgehe, dass die ATG schneller wachsen werde als das boomende Marktsegment insgesamt. (Ge)