Aspirant für das Freudenberger Rathaus: Für einen Besuch fehlt ihm die Dampfmaschine

Dauerkandididat, der bereits für Schlagzeilen gesorgt hat: Samuel Speitelsbach kommt aus Ravenstein-Hüngheim und stellt sich am 2. Oktober in Freudenberg zur Wahl. Am gleichen Tag kandidiert er auch um den Bürgermeistersposten in weiteren Gemeinden.

Der 35-Jährige wohnt im 330-Einwohner-Ort Ravenstein-Hüngheim im Neckar-Odenwald-Kreis, im Norden grenzt der Main-Tauber-Kreis mit den Gemeinden Ahorn und Boxberg an. Seit 2019 hat der Diplomingenieur im Technologiemanagement schon bei mehr als 100 Bürgermeisterwahlen kandidiert, hat die Redaktion des "Schwarzwälder Boten" dokumentiert, in diesem Jahr kommen etliche hinzu.

"Nur, wenn man reich ist"

Auch Freudenberg. Dort sei er nicht persönlich gewesen, seine Bewerbung habe er per Post geschickt, erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch warum gerade Freudenberg? "Alle Orte sind gleich", sagt Speitelsbach. Die Menschen aller Städte wollten das gleiche, daher brauche es auch kein eigenes Wahlprogramm für jede einzelne Stadt. "Wahlkampf kann man nur machen, wenn man reich ist oder für die Reichen lobbyiert", erklärt er. "Ich würde Deutschland nicht unbedingt als Demokratie bezeichnen." Konkretes lässt sich ihm auch bei Nachfragen kaum entlocken.

Einen Fragenkatalog per Mail beantwortet er nur auszugsweise, ein Foto könne er nicht zur Verfügung stellen. Die Regierung in Berlin feiere sich derzeit für die Erhöhung des Hartz-4-Satzes als massiven Ausbau der Sozialleistungen. Dabei betrage die Inflation für Arbeitslose und Geringverdiener dieses Jahr 30 Prozent. "Von den Heizkosten ganz zu schweigen." Viele Menschen müssten deshalb im Winter frieren. "Was ich anbieten würde, dass jeder Arbeitslose aufs Rathaus kommen kann und Arbeit zum Mindestlohn erhält. Nicht frieren zu müssen, könnte als Motivation reichen."

Städtische Parabolspiegel

Außerdem wolle er Parabolspiegel bauen lassen, um Sonnenstrahlung in Wärme umzuwandeln. "Pro Fläche lässt sich übrigens mit Parabolspiegeln viermal mehr Sonnenenergie einfangen, als mit Solarzellen." Eine Solarzellenproduktion zur Beschäftigung Arbeitsloser könne er nicht aufbauen. "Also wird man sich - wenn ich Bürgermeister werde - mit Parabolspiegeln begnügen müssen."

Beobachter fragen sich: Ist das Satire, ist es Provokation? Oder etwas anderes? Die Zahl der Medienberichte über skurrile Auftritte von Speitelsbach ist zahlreich: Mal forderte er die Zucht von Wölfen zum Verzehr, ein anderes Mal flog er wegen eines mit der linken Hand gezeigten Hitlergrußes und den Worten "Heil Christi" bei einer Kandidatenvorstellung aus der Halle. Für die geplante Gründung einer eigenen Krankenkasse unter dem Titel "Ärzte mit Grenzen" gab es Ärger mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Keine Wolfszucht

Zumindest die Wolfszucht ist mittlerweile wohl vom Tisch, sagt Speitelsbach auf Nachfrage: "Vom Verzehr von Fleisch bin ich abgekommen, nachdem der deutsche Geheimdienst mich ermorden wollte, momentan ernähre ich mich vegan. Jedes Lebewesen will leben, das ist mir dadurch klar geworden."

Sich selbst ein Bild des Kandidaten zu machen, dürfte für die Freudenberger schwierig werden: Vor Ort will er keinen Wahlkampf machen, es gibt weder Wahlkampfmaterial noch eine Homepage im Internet. Und ein Besuch der Kandidatenvorstellungsrunden am Mittwoch in Rauenberg (19 Uhr, Raubachhalle) und am Freitag in Freudenberg (19 Uhr, Turnhalle) ist "momentan nicht beabsichtigt".

Er habe keine Möglichkeit, dort hinzukommen, auch nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr. "Hin kommt man, aber nicht zurück." Zur Steigerung seiner Mobilität sei er nun dabei, eine Dampfmaschine in seiner Werkstatt zu bauen. "Das Schwierige ist dabei der Dampferzeuger, das habe ich unterschätzt."

Überschaubarer Erfolg

Auch wenn der Erfolg bisher überschaubar ist, hat Speitelsbach anderswo noch ein paar Eisen im Feuer: Auch in der 1100-Einwohner-Gemeinde Hasel im Landkreis Lörrach und in Schemmerhofen bei Biberach steht Speitelsbach am 2. Oktober auf dem Wahlzettel - und nur eine Woche später in den beiden Nachbargemeinden Waldachtal und Schopfloch im Landkreis Freudenstadt. Der Weg zum Rekord mit den meisten Kandidaturen ist allerdings noch weit: Der Mannheimer Werner Tereba kandidierte mehr als 2500 Mal - bis er 2006 die Altersgrenze für Bewerbungen erreichte.

Zur Person: Samuel Speitelsbach Samuel Speitelsbach wohnt in Ravenstein-Hüngheim im Neckar-Odenwald-Kreis und hat sich in Baden-Württemberg einen Namen mit Dauerkandidaturen um Bürgermeisterposten gemacht. Der Diplomingenieur im Maschinenbau, der am 6. Oktober 36 Jahre alt wird, hat bei mehr als 100 Bürgermeisterwahlen im Ländle kandidiert. Seinen Familienstand gibt er gegenüber unserer Redaktion als "ledig und kinderlos" an. Bei den Wählern haben Speitelsbachs Konzepte bisher nicht überzeugt. Mehr als eine Handvoll Stimmen gab es nur dann, wenn Wähler ihren langjährigen Amtsinhabern einen Denkzettel verpassen wollen, hat Gardijan Wenger in seiner 2021 erschienenen Bachelorarbeit mit dem Titel "Demokratie oder Kasperletheater - Sollte das Kandidatenfeld einer Bürgermeisterwahl eingegrenzt werden können?" untersucht. Ob eine Dauerkandidatur durch Änderungen des Wahlgesetzes verhindert werden können, ist dabei umstritten: Laut bisherigem Wahlgesetz sind in Städten zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern 50 Unterschriften von Unterstützern für eine Kandidatur nötig, bei kleineren Städten und Gemeinden keine. Selbst wenn auch in kleineren Gemeinden künftig Unterstützer unterschreiben müssen, hält das Dauerbewerber nicht unbedingt fern. Bei seiner Kandidatur für das Oberbürgermeisteramt in der 23.000-Einwohner-Stadt Calw schaffte es Speitelsbach 2019, die geforderte Anzahl an Unterstützerüberschriften zu bekommen. (scm)