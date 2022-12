Arbeitsplatzabbau bei Alfi geht weiter

Traditionsunternehmen: 13 Beschäftigten gekündigt - Trotz Inflation und Energiekrise aber höheren Umsatz in 2022 erwartet

Wertheim 27.12.2022 - 17:22 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein Betonpfeiler mit eingelassenen Thermoskannen steht vor dem Alfi-Firmenstandort in der Bestenheider Ernst-Abbe-Straße. Foto: Gunter Fritsch Die Wertheimer Firma Alfi GmbH baut weitere zehn Arbeitsplätze ab. Foto: Gunter Fritsch

Im August hatte Schulz im Gespräch mit diesem Medienhaus die Zahl der Beschäftigten noch auf 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beziffert. Nach der Streichung von weiteren 13 Arbeitsplätzen bis zum 28. Februar kommenden Jahres werde Alfi noch 24 Beschäftigte haben, nannte Schulz eine genaue Zahl.

Neue Struktur seit 2019

Bereits im Juli 2019 hatte die Alfi GmbH mit der sogenannten Restrukturierung des Unternehmens begonnen, die einen Umbau der Firma hin zu einer reinen Handelsgesellschaft bedeutete. Die Produktion in Wertheim wurde komplett geschlossen, 69 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten gehen. In den Sparten Verwaltung, Entwicklung, Vertrieb und Marketing blieben damals noch 43 Beschäftigte erhalten.

Die jetzt von Geschäftsführer Schulz angekündigten erneuten Entlassungen betreffen alle noch am Standort Bestenheid verbliebenen Sparten: Verwaltung, Buchhaltung, Personalwesen, IT und Auftragsabwicklung. Laut Schulz gehe es darum, den »2019 eingeleiteten Restrukturierungsprozess fortzusetzen« und die Marke Alfi so »zukunftsfähig« zu machen.

Die Restrukturierung 2019 habe auf einer Umsatzerwartung von Minimum 21 Millionen Euro basiert. »Dieses Umsatzziel wurde niemals erreicht beziehungsweise deutlich unterschritten«, hält Schulz es auch für das kommende Jahr für nicht realistisch diese Umsatzerwartungen zu erreichen.

Als Gründe dafür nennt er das sich »dramatisch verschlechterte wirtschaftliche Umfeld« mit Energiekrise, Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie und Inflation. Auch für 2023 erwartet er »einen länger anhaltenden Kaufkraftverlust«.

»Ohne eine weitere deutliche Kostenreduzierung würden weitere Verluste entstehen, welche die liquiden Mittel aufzehren und im Zeitverlauf zur Zahlungsunfähigkeit führen würden«, begründet Schulz die Entlassungen als notwendige Maßnahme, um die verbleibenden Arbeitsplätze in Wertheim zu sichern.

Bei allen jetzt gekündigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern handele es sich um langjährige im Unternehmen Beschäftigte, die fast alle 45 Jahre und älter seien, so Schulz. Wie schon bei der Schließung der Fertigung in Bestenheid werde es auch für die jetzt ausscheidenden Beschäftigten eine Transfergesellschaft geben, kündigte er an. Ziel sei es, die ehemaligen Alfi-Mitarbeiter so zu qualifizieren, dass sie am Arbeitsmarkt eine Nachfolgebeschäftigung finden. »Bürokräfte sind in Wertheim gefragt«, zeigte sich Schulz zuversichtlich, dass dies gelingen werde. Außer der Entlassung von Beschäftigten hat Alfi in ganz Deutschland auch Verkaufsshops geschlossen, unter anderem in Miltenberg, aber auch Standorte in Pocking, Marl und Rostock. Eigene Alfi-Shops soll es aus Kostengründen keine mehr geben.

Umsatzplus geplant

Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet der Alfi-Geschäftsführer mit einem Bruttoumsatz von 17,2 Millionen Euro, nachdem der Bruttoumsatz im Jahr 2021 noch bei 16,6 Millionen Euro gelegen hatte. Dadurch sei es gelungen, den Verlust zu reduzieren. »Für 2023 peilen wir ein Umsatzplus von fünf Prozent an«, blickte er im Gespräch mit dieser Redaktion zuversichtlich in das kommende Geschäftsjahr.

Erreichen will Schulz das unter anderem auch mit langjährigen Produkten wie der Isolierkanne »Juwel«, die es bereits seit 1918 im Produktportfolio der Firma gibt. In diesem Jahr seien allein 8000 Stück von der »Kanzler-Kanne« verkauft worden, nennt Schulz Stückzahlen. »Wir hätten aber auch 10.000 Kannen verkaufen können, wenn uns nicht Lieferschwierigkeiten ausgebremst hätten«, nennt er die Probleme, die es mit der Fertigung der Kannen in China gegeben hatte.

Für 2023 plane Alfi »eine große Produktoffensive«, bei der die Juwel-Kanne »ein wichtiger Baustein« sei, kündigte Stephan Schulz an. Aber auch in Niedrig-Preissegment will Alfi im kommenden Jahr wieder punkten, etwa mit der Kugelkanne, die der Däne Ole Palsby einst für die Firma designte und die in einer Neuauflage im kommenden Jahr an alte Verkaufserfolge anknüpfen soll.

Im Lebensmitteleinzelhandel

Ein wichtiger Vertriebskanal soll im kommenden Jahr das Internet werden. Alfi-Produkte sollen so europaweit verkauft werden, kündigte Schulz an. Zudem werden Alfi-Produkte jetzt auch im Lebensmitteleinzelhandel und in lokalen Supermarktketten vertrieben.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Alfi GmbH Die Wertheimer Firma Alfi GmbH wurde in dem kleinen Ort Fischbach in der thüringischen Rhön 1914 von Carl und Sophie Zitzmann gegründet. 1949 siedelte das Paar nach Wertheim um, nachdem sie in der damaligen sowjetischen Besatzungszone enteignet worden waren und die Firma in einen volkseigenen Betrieb umgewandelt worden war. 1987 wurde Alfi in Wertheim von der Firma WMF übernommen. Seit November 2014 gehört Alfi zum US-amerikanischen Hersteller Thermos, der ebenfalls Isolierkannen und Isoliergefäße in den USA und China fertigt. Ab 2018 wurde am Firmenstandort in Bestenheid erste die Logistik, ein Jahr später auch die Fertigung geschlossen. 2020 hatte das Traditionsunternehmen seine Gebäude und sein Firmengelände an die Firma ACP Immo GmbH mit Sitz in Elsenfeld verkauft, deren Geschäft die Vermietung von Gebäuden für Firmen ist. Von den 19.000 Quadratmeter Fläche im "Gewerbepark Alfi Wertheim" waren Mitte dieses Jahres nach Angaben von ACP etwa 5000 Quadratmeter verpachtet. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Alfi einen Umsatz von rund 14,8 Millionen Euro, was im Vergleich zum Jahr 2029 ein Minus von rund 2,7 Millionen Euro bedeutete. 2022 strebt die Firma einen Bruttoumsatz von 17,2 Millionen Euro an. (gufi)