Arbeitsmarkt weiter auf Erholungskurs

Fachkräftemangel: Firmen suchen Personal mit Berufsabschluss

Main-Tauber-Kreis 29.10.2021 - 11:15 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der positive Trend setzte sich auch im September auf dem Arbeitsmarkt Wertheim fort: Wie im gesamten Agenturbezirk sanken die Arbeitslosenzahlen auch im nördlichen Teil des Landkreises, liegen mit 3,5 Prozent allerdings im Bezirk noch am höchsten. Archivfoto: Fritsch

In Wertheim betrug die Arbeitslosenquote Ende Oktober 3,2 Prozent und war damit nach Monaten nicht mehr die höchste im Agenturbezirk. Die Geschäftsstelle Schwäbisch-Hall meldete für Oktober mit 3,3 Prozent die höchste Quote. Ende Oktober waren 597 Personen im Geschäftsstellenbezirk Wertheim arbeitslos gemeldet, ein Minus von 69 Personen gegenüber dem Vormonat. Das waren 178 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr.

Weitere Indizien für den wirtschaftlichen Aufschwung in der Region sind laut Agentur die gestiegene Zahl der von Firmen gemeldeten Arbeitsstellen und die erneut gesunkene Zahl an Personen, die sich im Oktober arbeitslos meldeten. Für Stefan Schubert, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, ist der gestiegene Bedarf an Arbeitskräften mit Berufsabschluss ein Indiz für den Fachkräftemangel in der Region. "Der Fachkräftemangel entwickelt sich für Firmen in der Region immer mehr zum Geschäftsrisiko. Gastronomiebetriebe, die ihre Öffnungszeiten wegen fehlender Arbeitskräfte reduzieren müssen, sind da nur ein Beispiel von vielen", erläutert Schubert.

Im gesamten Main-Tauber-Kreis waren im Oktober 2094 Menschen arbeitslos gemeldet, was einer Quote von 2,7 Prozent entsprach. Arbeitgeber meldeten 410 Stellen neu bei der Agentur, womit sich der Bestand an freien Stellen zum Stichtag auf 2326 erhöhte. Rein rechnerisch gab es im Landkreis somit mehr freie Stellen als Arbeitslose.

gufi