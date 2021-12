Arbeitsmarkt in Wertheim erholt sich schneller

Neue Stellen: Firmen suchen vermehrt nach Mitarbeitern - Ältere Menschen häufiger arbeitslos - Positiver Trend bei freien Stellen

Der positive Trend setzte sich auch im Oktober auf dem Arbeitsmarkt Wertheim fort: Wie im gesamten Agenturbezirk sanken die Arbeitslosenzahlen auch im nördlichen Teil des Landkreises. Archivfoto: Gunter Fritsch

Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, waren im gesamten Agenturbezirk zum Stichtag noch 9541 Menschen ohne Arbeit. Mit einer Arbeitslosenquote von 2,8 Prozent lag der Agenturbezirk deutlich besser als ganz Baden-Württemberg mit 3,4 Prozent. Noch besser war der Wert für den Main-Tauber-Kreis: Hier waren im November noch 2,6 Prozent oder 1989 der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeitslos gemeldet, in Wertheim waren es drei Prozent.

Der Blick in den Norden des Landkreises zeigt auch: Der Arbeitsmarkt in der Region Wertheim erholt sich besser als in anderen Regionen des Main-Tauber-Kreises, das allerdings auch von einem höheren Arbeitslosenniveau. So meldete die Geschäftsstelle Wertheim der Arbeitslosenagentur im November eine Arbeitslosenquote von drei Prozent. Vor einem Jahr hatte diese noch bei vier Prozent gelegen und war damit im November 2020 die höchste im gesamten Agenturbezirk. Inzwischen hat Wertheim den letzten Platz an Schwäbisch Hall abgegeben.

Mit einem Rückgang des Bestandes an Arbeitslosen von 25,4 Prozent im November erholte sich der Wertheimer Arbeitsmarkt am besten von allen Geschäftsstellen des Agenturbezirks.

571 Personen waren Ende November bei der Geschäftsstelle Wertheim der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet. In der Gruppe der 15- bis 25-Jährigen lag die Arbeitslosigkeit mit 5,6 Prozent aller Arbeitssuchenden am niedrigsten.

Viele Langzeitarbeitslose

Umgekehrt waren allerdings knapp 50 Prozent aller in Wertheim arbeitslos gemeldeten Personen 50 Jahre und älter. Auffällig ist dabei auch die noch immer hohe Zahl an Langzeitarbeitslosen: 200 Personen oder 35 Prozent aller Arbeitslosen im Geschäftsstellenbezirk Wertheim waren ein Jahr und länger ohne Job. Positiv ist dagegen der Trend bei den freien Stellen.

Im November waren in der Region Wertheim 680 freie Arbeitsstellen gemeldet (Plus drei), gegenüber dem Vorjahresmonat ein Plus von 175 Arbeitsstellen. Allein im November dieses Jahres kamen 191 neue Stellen dazu. Arbeitgeber sind auch in der Region Wertheim auf der Suche nach Arbeitskräften.

gufi