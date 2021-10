Arbeitslosigkeit in Wertheim sinkt spürbar

Herbstbelebung: Unternehmen suchen vermehrt Mitarbeiter

Der positive Trend setzte sich auch im Juli auf dem Arbeitsmarkt Wertheim fort: Wie im gesamten Agenturbezirk sanken die Arbeitslosenzahlen auch im nördlichen Teil des Landkreises, liegen mit 3,7 Prozent allerdings landkreisweit noch am höchsten. Foto: Gunter Fritsch

Mit einer Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent für September 2021 meldet die Geschäftsstelle Wertheim allerdings immer noch die höchste Quote für den gesamten Agenturbezirk. 666 Menschen waren Ende September bei der Geschäftsstelle Wertheim arbeitslos gemeldet. 52 weniger als im Vormonat.

Im September waren im gesamten Agenturbezirk insgesamt 10.473 Menschen ohne Arbeit. Das waren 680 Menschen weniger als im Vormonat, die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 3,1 Prozent (Minus 0,2 Prozent). Der Blick in den Main-Tauber-Kreis zeigt: Hier waren im September 2253 Menschen arbeitslos gemeldet, was einer Quote von 2,9 Prozent entsprach (Vormonat 3,2 Prozent).

Von der positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, die laut Agenturchefin Elisabeth Giesen mit "saisontypischen Bewegungen" und "nicht mehr viel mit Corona" zu tun hat, profitieren allerdings nicht alle Gruppen gleichermaßen. So verringerte sich die Arbeitslosigkeit in Wertheim bei Männern im Vergleich zum Vormonat um knapp zwölf Prozent, während sie bei den Frauen lediglich um etwas mehr als zwei Prozent zurückging. In beiden Gruppen waren im September mit 337 Männern und 329 Frauen fast gleich viele Personen ohne Arbeit.

Weil im September das Ausbildungsjahr beginnt, lag der Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Gruppe der 15- bis unter 25-Jährigen mit mehr als 22 Prozent in Wertheim am höchsten. Hier waren Ende September noch 63 Personen auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle oder einem Arbeitsplatz. Mit knapp 14 Prozent im Vergleich zum Vormonat war der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den Ausländern in der Region Wertheim ebenfalls überdurchschnittlich hoch. 143 Personen waren Ende September arbeitslos.

Firmen melden mehr Stellen

Dass die Firmen wieder Vertrauen in die Konjunktur gewonnen haben, macht Agenturleiterin Giesen an der Zahl der neu gemeldeten Arbeitsstellen fest, die im gesamten Agenturbezirk Ende September bei 1207 Neumeldungen lag. Ein Plus von fast einem Drittel gegenüber dem Vorjahr. Die Geschäftsstelle Wertheim verzeichnete entsprechend ein Plus von 38 auf 673 freie Stellen, ein Plus von 199 freien Stellen gegenüber dem September des Vorjahres.