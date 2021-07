Arbeitslosigkeit im Landkreis sinkt im Monat Juni weiter

Agentur: Positive Konjunktur fürs zweite Halbjahr?

MAIN-TAUBER-KREIS 01.07.2021 - 16:20 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Geschäftsstellenbezirk Wertheim auch 2017 weiter gesunken. Foto: Gunter Fritsch Bildunterschrift 2018-02-01 --> Die Zahl der Arbeitslosen ist im Geschäftsstellenbezirk Wertheim auch 2017 weiter gesunken. Foto: Gunter Fritsch

Bei aktuell weiter sinkenden Arbeitslosenzahlen, dem Impffortschritt und sinkenden Corona-Inzidenzen hellten sich die Konjunkturaussichten für das laufende Jahr merklich auf, sagte Giesen.

Zu den Zahlen: Im Juni waren im gesamten Arbeitsmarktbezirk noch rund 11000 Menschen ohne Arbeit. Das waren 484 Menschen weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,2 Prozent. Beim Blick in den Main-Tauber-Kreis zeigt sich aber auch, dass sich die positiven Trends auf dem Arbeitsmarkt unterschiedlich schnell entwickeln.

Während im gesamten Landkreis die Arbeitslosigkeit mit 3,1 Prozent, 2375 Menschen waren im Juni arbeitslos gemeldet, sogar niedriger lag als im gesamten Agenturbezirk, meldete die Geschäftsstelle Wertheim noch immer deutlich höhere Zahlen.

Positive Trends

Von Mai bis Juni sank zwar auch im nördlichsten Teil des Agenturbezirks die Arbeitslosigkeit um 52 auf 742 Personen, die Arbeitslosenquote erreichte mit 3,9 Prozent aber noch immer den höchsten Wert im gesamten Agenturbezirk. Im Vergleich zum Vorjahr sind die positiven Trends allerdings auch auf dem Wertheimer Arbeitsmarkt zu beobachten: Im Juni 2020 meldete die Agentur noch eine Arbeitslosenquote von 4,6 Prozent.

Besonders Ältere arbeitslos

Besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind im Geschäftsstellenbezirk Wertheim weiterhin die älteren Personen. In der Gruppe der Menschen ab 50 Jahren steigt die Arbeitslosenquote merklich an, bei Menschen zwischen 55 und 65 Jahren liegt sie bei fünf Prozent. Noch stärker von Arbeitslosigkeit betroffen ist in der Region Wertheim allerdings die Gruppe der Ausländer:

Von ihnen waren 7,2 Prozent oder 170 Menschen im Juni arbeitslos gemeldet. In der Gruppe der über 50-Jährigen waren 564 Menschen bei der Geschäftsstelle Wertheim arbeitslos gemeldet. Viele Menschen aus diesen Gruppen gehören zudem noch zu den Langzeitarbeitslosen, die länger als ein Jahr ohne Arbeitsplatz sind. Hier waren in Wertheim im Juni noch 217 Personen gemeldet.

Die Zahlen für die Kurzarbeit erfasst die Agentur für Arbeit inzwischen nach einem anderen System:

Eine Vergleichbarkeit zwischen den Monaten Mai und Juni ist derzeit nicht möglich, auch nicht mit dem Vorjahresmonat Juni 2020. Derzeit liegt der Agentur die Kurzarbeit für den Monat Dezember 2020 vor, die von den Firmen beantragt und dann auch umgesetzt wurde.

Danach waren im Main-Tauber-Kreis im Dezember vergangenen Jahres 6232 Beschäftige von 409 Betrieben in Kurzarbeit.

gufi