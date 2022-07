Arbeitslosigkeit im Juni leicht gestiegen

Betreuung: Ukrainische Flüchtlinge jetzt auch in Statistik

MAIN-TAUBER-KREIS 01.07.2022 - 12:26 Uhr 1 Min.

Diesen Anstieg begründete Agenturleiterin Elisabeth Giesen vor allem »mit dem Zugang von ukrainischen Flüchtlingen« in den Arbeitsmarkt. Die verstärkte Betreuung von ukrainischen Staatsangehörigen in den Jobcentern mache sich in den Zahlen bemerkbar. Zugleich berichtete Giesen davon, dass die Langzeitarbeitslosigkeit insgesamt »weiterhin moderat« zurückgehe.

402 freie Stellen

Im Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 2,7 Prozent (Mai 2,6 Prozent). Im Juni waren 2073 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 118 mehr als im Mai, aber 302 weniger als im Juni 2021. Die Arbeitgeber meldeten 402 freie Stellen, 18 weniger als noch im Mai, aber 15 Prozent weniger als im Juni vergangenen Jahres. Auch auf dem Arbeitsmarkt der Geschäftsstelle Wertheim, die für den nördlichen Main-Tauber-Kreis zuständig ist, lassen sich ähnliche Entwicklungen beobachten. Im Juni waren 535 (Plus elf) Personen arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote lag mit 2,9 Prozent deutlich unter dem Niveau von vor einem Jahr, als sie noch bei 3,9 Prozent gelegen hatte.

Zudem sind die Arbeitnehmer in der Region Wertheim intensiv auf der Suche nach Fachkräften. So ist der Bestand an Arbeitsstellen laut Agenturbericht im Juni um 62 auf 880 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das ein sattes Plus von 381 Arbeitsstellen. Allein im Juni wurden 174 neue Arbeitsstellen in der Region Wertheim gemeldet, 41 mehr als vor einem Jahr. Allein seit Januar gingen bei der Agentur 849 Arbeitsstellen ein, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Zuwachs von 256 Stellen bedeutet.

5187 Ausbildungsstellen

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2021 wurden im gesamten Agenturbezirk insgesamt 5187 Ausbildungsstellen gemeldet, 6,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Auf diese Stellen meldeten sich 2326 Bewerberinnen und Bewerber, das waren 2326 weniger als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.

