Arbeitslosenzahl steigt in der Region Wertheim saisonbedingt an

Agentur: Viele Jugendliche nach Schule noch ohne Job - Freie Ausbildungsplätze

Main-Tauber-Kreis 01.09.2022 - 12:20 Uhr 1 Min.

Arbeitsamt, Agentur für Arbeit Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli im Vergleich zum Vormonat auch in der Region Wertheim leicht gestiegen. Foto (Archiv): Gunter Fritsch

Im Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote mit 3,1 Prozent (Juli: 2,8 Prozent) noch leicht unter der Quote für den gesamten Agenturbezirk. Hier waren im August 2352 Menschen arbeitslos gemeldet. Was einem Plus von 202 Menschen gegenüber dem Vormonat entspricht.

Ein Blick auf den Arbeitsmarkt in der Region Wertheim zeigt, dass auch hier im August die Arbeitslosenquote gestiegen ist - und zwar von glatt drei Prozent im Juli, auf jetzt 3,3 Prozent aller Erwerbstätigen. 619 Personen waren arbeitslos gemeldet, 67 mehr als im Juli, aber auch immer noch 99 weniger als im August vor einem Jahr, heißt es im Monatsbericht der Agentur.

Agenturleiterin Elisabet Giesen sieht in dem Anstieg der Arbeitslosigkeit noch keinen Grund zur Beunruhigung. Er entspreche mit 8,6 Prozent "dem Durchschnitt der Vorjahre", lässt sie sich in einer Pressemitteilung zitieren. "In den Sommerferien sind es vor allem die unter 25-Jährigen, die sich nach der Schule oder einer Ausbildung arbeitslos melden", geht sie davon aus, dass diese Gruppe nur "kurze Zeit" arbeitslos sein wird.

Erfreuliches vermeldet Giesen aus der Gruppe der Langzeitarbeitslosen. Vor einem Jahr habe ihr Anteil an allen Arbeitslosen im Agenturbezirk noch bei über 30 Prozent gelegen, inzwischen liege er bei etwas über 27 Prozent, führt sie diese positive Entwicklung vor allem darauf zurück, dass viele Unternehmen dringend Arbeitskräfte suchten.

Ausbildungsmarkt

Auf dem Ausbildungsmarkt sei die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber im Ausbildungsjahr rückläufig: 2485 Personen haben sich auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle bislang gemeldet. Das sind nach den Zahlen der Agentur 9,3 Prozent weniger, die sich im Vergleich zum vergangenen Jahr in der Berufsberatung angemeldet haben. Rund 1700 haben bislang einen Ausbildungsvertrag unterschrieben, nannte Elisabeth Giesen eine Zahl. Zugleich sind Betriebe weiter auf der Suche nach Auszubildenden: 5372 freie Stellen wurden der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim bislang gemeldet, 4,1 Prozent mehr als vergangenen Ausbildungsjahr. gufi

