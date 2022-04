Arbeitslosenquote sinkt auch in Wertheim weiter

Agentur: Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Arbeitsmarkt noch nicht zu spüren

Main-Tauber-Kreis 01.04.2022 - 12:51 Uhr 2 Min.

Die Erholung auf dem Arbeitsmarkt in der Region hat sich auch im Februar fortgesetzt. Die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim meldet sinkende Arbeitslosenquoten und einen hohen Fachkräftebedarf. Foto: Gunter Fritsch

Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 2,9 Prozent für den gesamten Agenturbezirk. Für den Geschäftsstellenbezirk Wertheim meldet die Agentur eine Quote von drei Prozent, 573 Personen waren im Norden des Main-Tauber-Kreises ohne Arbeit.

Im Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote mit 2,8 Prozent im März noch etwas tiefer. 2132 Menschen waren im Landkreis arbeitslos gemeldet, 106 weniger als im Februar und 735 oder 25,6 Prozent weniger als März 2021. Die Arbeitgeber im Kreis meldeten bei der Agentur 479 unbesetzte Stellen. Das waren zwar 78 weniger als noch im Vormonat, aber knapp 50 Prozent mehr als im gleichen Monat vor einem Jahr, geht aus den Zahlen der Agentur weiter hervor.

"Sinkende Arbeitslosenzahlen sowie eine steigende Arbeitskräftenachfrage zeigen deutlich, dass der Arbeitsmarkt sich von der Pandemie weiter erholt", bewertete die Leiterin der Arbeitsagentur, Elisabeth Giesen, die Zahlen. Der Ukraine-Krieg und die einrichtungsbezogene Impfpflicht wirkten sich auf die Zahlen im März noch nicht aus. "Im Vordergrund stehen zunächst humanitäre Hilfen für die Geflüchteten aus der Ukraine. Trotzdem bereiten wir uns vor und können dabei auf unsere Netzwerke der Flüchtlingskrise 2015 zurückgreifen", geht die Vorsitzende der Geschäftsleitung der Agentur für Arbeit davon aus, dass sich der Ukraine-Krieg in den kommenden Monaten auch in den Zahlen der Agentur abbilden wird.

Den höchsten Rückgang an Arbeitslosen im Jahresvergleich meldet unterdessen die Geschäftsstelle Wertheim. Hier sank der Bestand an Arbeitslosen binnen eines Jahres um knapp 34 Prozent. Mit einer Arbeitslosenquote von 4,6 Prozent im März 2021 hatte Wertheim den mit Abstand höchsten Wert im gesamten Agenturbezirk. Die rote Laterne hat die Geschäftsstelle nun an Buchen abgegeben, das eine Arbeitslosenquote von 3,3 Prozent im März 2022 verzeichnete.

Am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen sind im Norden des Main-Tauber-Kreises weiterhin Personen über 50 Jahre. Sie machen mit 283 arbeitslos gemeldeten Frauen und Männern knapp die Hälfte der Arbeitslosen aus. Noch schwieriger einen Arbeitsplatz zu finden, wird es in der Region Wertheim, wenn man das 55. Lebensjahr überschritten hat. 212 aller arbeitslos gemeldeten Personen sind in diesem Alter. Nimmt man noch die Langzeitarbeitslosigkeit dazu, dann hat man die zwei größten Probleme auf dem Arbeitsmarkt in der Region beschrieben: Wer länger als ein Jahr ohne Arbeit und fortgeschrittenen Alters ist, der hat auf dem ersten Arbeitsmarkt kaum noch eine Chance, einen Job zu bekommen. Überdurchschnittlich hoch ist auch die Arbeitslosenquote unter Ausländern. Die Geschäftsstelle Wertheim meldet hier einen Wert von 5,4 Prozent, 122 Personen waren ohne Arbeit.

