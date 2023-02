Arbeitskräfte-Bedarf im Main-Tauber-Kreis bleibt

Soziale Netzwerke für Firmen immer interessanter

MAIN-TAUBER-KREIS 07.02.2023

Arbeitskräftemangel: Auch in Wertheim sind viele Geschäfte und gastronomische Betriebe auf der Suche nach Mitarbeitern. Foto: Gunter Fritsch

Der Blick von Elisabeth Giesen auf das gerade begonnene Arbeitsmarktjahr 2023 fällt durchaus zuversichtlich aus. Auch, wenn eine Prognose, wie sich die Arbeitslosenzahlen in den kommenden Monaten des neuen Jahres entwickeln werden, immer etwas vom sprichwörtlichen Blick in die Glaskugel hat.

Zuversichtlich gestimmt

Doch es gibt für die Leiterin der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim Indizien, die sie zuversichtlich stimmen. Vor allem der weiterhin hohe Bedarf an Arbeitskräften der heimischen Firmen ist für sie ein solcher Hinweis, dass sich der Arbeitsmarkt trotz vieler Krisen auch künftig »in robuster Verfassung« befinden werde.

Schon in ihrem Rückblick auf das Arbeitsmarktjahr 2022 Anfang Januar hatte Giesen darauf verwiesen, dass der Arbeitsmarkt »trotz hoher Energiepreise, Materialengpässe und Preissteigerungen« nicht eingebrochen sei. Vielmehr habe der »hohe Arbeits- und Fachkräftebedarf« dafür gesorgt, dass die Arbeitslosigkeit etwa im Vergleich zu den landesweiten Werten auf niedrigem Niveau geblieben sei. Giesen geht im Gespräch mit dieser Redaktion für das laufende Jahr deshalb zwar von einem leichten Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Agenturbezirk aus, führt dies aber vor allem auf die verstärkte Zuwanderung zurück.

Im Januar ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim unterdessen gestiegen, wie die neuesten Zahlen belegen. So waren im ersten Monat des neuen Jahres im Agenturbezirk 11.718 Menschen ohne Arbeit gemeldet. Das waren 888 oder 8,2 Prozent mehr als im Dezember und immerhin 1247 oder 11,9 Prozent als im Januar 2022. Eine Entwicklung, die sich auch im Geschäftsstellenbezirk Wertheim beobachten lässt.

Mehr Arbeitslose im Januar

Im Norden des Main-Tauber-Kreises stieg die Arbeitslosigkeit von Dezember auf Januar um 76 auf jetzt 696 Menschen. Das waren 71 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im Januar im Geschäftsstellenbezirk Wertheim 3,7 Prozent. 3,3 Prozent hatte sie vor einem Jahr betragen. »Die winterlichen Temperaturen führen regelmäßig zu höheren Arbeitslosenzahlen«, begründet Agenturchefin Giesen »den saisonalen Anstieg« der Zahlen.

Dunklere Wolken ziehen auf

Im aktuellsten Wirtschaftslagebericht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Heilbronn-Franken für die Region blickten die knapp 390 befragten Betriebe aller Branchen und Größenklassen für das alte Jahr zwar noch auf eine »befriedigende bis gute Geschäftslage« zurück, für 2023 sieht eine Mehrheit der Unternehmen allerdings merklich dunklere Wolken aufziehen. Lediglich noch 14 Prozent der Unternehmen erwarteten laut IHK-Umfrage eine günstigere Geschäftsentwicklung als in 2022, während 45 Prozent mit Skepsis in die Zukunft blickten, heißt es im zuletzt Ende Oktober erstellten IHK-Wirtschaftslagebericht für das dritte Quartal 2022. Ob diese Einschätzungen sich inzwischen verfestigt oder aufgehellt haben, will die IHK Heilbronn-Franken in der kommenden Woche bekannt geben. Dann werde der Wirtschaftslagebericht für das vierte Quartal 2022 vorgestellt, heißt es in der Einladung zum Pressegespräch im Haus der Wirtschaft in Heilbronn. Beantwortet werden soll auch die Frage nach den Erwartungen der Betriebe für das Jahr 2023. Laut Umfrage aus dem Herbst sehen 80 Prozent der Betriebe die deutlich gestiegenen Energiepreise derzeit als das größte Geschäftsrisiko. Es folgen die sich ebenfalls merklich verteuerten Rohstoffe und der Fachkräftemangel als Hemmnisse für eine positive Entwicklung der Geschäfte. Schließlich rechnen etwas mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen auch mit einer deutlich geringeren Inlandsnachfrage.

Der Arbeits- und Fachkräftemangel spiegelt sich in den aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur wider. Der Bestand an Stellenangeboten habe - verglichen mit den vergangenen fünf Jahren - im Januar einen Höchstwert erreicht, zieht Agenturleiterin Elisabeth Giesen zunächst ein positives Fazit. Dabei sind die Entwicklungen aber durchaus widersprüchlich. Insgesamt sei der Arbeitskräftebedarf der Unternehmen zwar »weiterhin sehr hoch«, beobachtet Giesen trotzdem einen Rückgang der Stellenangebote. »Vor allem auch von den Zeitarbeitsfirmen kommen weniger Angebote an die Agentur«, wurden im Januar weniger offene Stellen gemeldet als im Dezember und im Januar 2022. »Wir beobachten zwar eine Stagnation bei der Arbeitskräftenachfrage, diese findet jedoch auf einem sehr hohen Niveau statt«, fasst Giesen die Entwicklungen zusammen.

Schwierige Pesonalsuche

Ein wesentlicher Grund für diese Stagnation bei der Arbeitskräftenachfrage dürfte nach Einschätzung der Agenturchefin sein, dass es den Firmen immer schwerer falle, passgenaue Bewerber für offene Stellen zu finden. Es mangele schlicht an ausreichend und gut qualifizierten Arbeitskräften, und das »fast flächendeckend« über alle Branchen, beschreibt Elisabeth Giesen eine Situation, die sich auch in der Abnahme der Stellenangebote spiegele. Und die sich auf den einfachen Nenner bringen ließe: Wenn eine offene Stelle nicht adäquat besetzt werden kann, wird sie auch nicht mehr der Agentur gemeldet.

Um bei der Suche nach Arbeitskräften erfolgreich zu sein, schlagen Firmen zunehmend andere Wege ein. Statt über die Arbeitsagentur oder eine Zeitarbeitsfirma die geeignete Bewerberin oder den geeigneten Bewerber zu finden, dienen vielen Firmen inzwischen soziale Netzwerke als das Mittel der Wahl, zitiert Giesen aus einer Studie der Dualen Hochschule Mannheim über die zunehmende Bedeutung von Social Media. Angebote, die dann allerdings auch nicht mehr in der Statistik der Agentur für Arbeit auftauchen.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Qualifizierung von Beschäftigten Der Bedarf an gut qualifizierten Arbeitskräften ist auch im Main-Tauber-Kreis nach wie vor hoch. Das belegen nach Einschätzung der Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim die weiterhin hohen Zahlen an Stellenangeboten der Firmen, die der Agentur gemeldet werden. Um für Firmen passgenaue Bewerberinnen und Bewerber zu finden, hat die Agentur allein im vergangenen Jahr nur im Main-Tauber-Kreis 41 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine sogenannte "abschlussorientierte Weiterbildung" gefördert. Über diesen Weg, der oft Beschäftigten mit Helferstatus angeboten wurde, konnten Fachkräfte in zahlreichen Berufen wie Pflegefachkraft, Klempner, Friseur oder Lackierer für den Arbeitsmarkt qualifiziert werden, berichtet die Pressesprecherin der Agentur Petra Fischer von den Erfolgen. (gufi)