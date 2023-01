Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Arbeitsentgelt in Külsheim vorenthalten: 15 Monate Haft auf Bewährung

Amtsgericht Wertheim: Zudem 250 Stunden gemeinnütziger Arbeit für Hauptangeklagten - Zoll ermittelt seit 2016 gegen Verein

Wertheim 26.01.2023 - 11:31 Uhr 2 Min.

Ein halbes Jahr lang, befassen sich die Rehabilitanten genannten Bewohner intensiv mit Gott, dann werden sie als Reinigungskräfte oder für Bauarbeiten in Unternehmen entsandt.

Der heute 40-jährige Gründer und Vereinsvorsitzende gibt in der Verhandlung am Mittwoch vorm Amtsgericht Wertheim an, selbst schwer abhängig gewesen zu sein und sich auf diesem Weg aus der Drogenabhängigkeit befreit zu haben.

Selbstloses Handeln

Er betont auch die Selbstlosigkeit seines Handelns: »Wir wollten uns nicht bereichern«. Manche der Rehabilitanten hätten auch gar keine Papiere gehabt, sodass man sie leider nicht hätte ordnungsgemäß bei den Sozialbehörden anmelden können. Der Mitangeklagte und zweite Vereinsvorsitzende ist derzeit in einer Drogentherapie und nicht verhandlungsfähig.

Fehlende Sozialabgaben

Der Vorwurf: Der Verein soll den Rehabilitanten Arbeitsentgelt vorenthalten haben, dem Staat auch mindestens rund 160.000 Euro an Sozialabgaben schuldig geblieben sein. Der Zoll ermittelt laut der Aussage einer Zollbeamtin bereits seit 2016 gegen den Verein. Damals bei der ersten Prüfung seien bereits erhebliche Unstimmigkeiten bei den Abrechnungen und den jeweils angemeldeten und nicht angemeldeten Arbeitskräften aufgefallen. Die Buchhaltung sei »chaotisch« gewesen.

Bei genaueren Nachforschungen habe sich gezeigt, dass gestellte Rechnungen und abgerechnete Entgelte nicht zusammenpassten. Arbeitsstunden seien willkürlich unter jenen »Rehabilitanten«, die legal arbeiten durften, verteilt worden, später sei nur noch pauschal abgerechnet worden, um die Ungereimtheiten zu vertuschen. Laut Zoll war man bei einer späteren Durchsuchung auch darauf gestoßen, dass ein Mitarbeiter in großer Zahl gefälschte Führerscheine für die »Rehabilitanten« besorgt hatte - damit die selbst zur Baustelle fahren können. »Die haben auch einige Unfälle gebaut«, schilderte die Zollbeamtin.

»Gefälscht und manipuliert«

Außerdem hätten die Rehabilitanten weit mehr als die erlaubten Stunden arbeiten müssen. Unter anderem die Stundenzettel seien »total gefälscht und manipuliert« gewesen. Einer der Rehabilitanten hatte darüber vor der Polizei seitenweise und detailliert ausgesagt, hatte aber später seine Aussage zurückgezogen.

Richterin Ursula Hammer wollte wissen, warum: »Haben Sie Angst oder verrät man sich unter Landsleuten nicht?«, fragte sie nach.

Der Zeuge schwieg, er wolle keine Angaben machen. Alles, was er gegenüber der Polizei gesagt habe, sei gelogen gewesen, er ziehe auch seine Gehaltsforderungen zurück, ein Alkoholproblem habe ihn zu der hinfälligen Aussage getrieben.

Zur Therapie gekommen

Rein rechtlich darf man als Zeuge lediglich dann schweigen, wenn man sich sonst selbst belasten würde. Das schien hier nicht gegeben, der Staatsanwalt kündigte prompt eine Strafverfolgung wegen Falschaussage an. Ein anderer Zeuge betonte, dass er zur Therapie und nicht zum Arbeiten dabei gewesen sei.

Im ersten halben Jahr sei viel gebeten und Tee getrunken worden, er habe auch acht Stunden täglich arbeiten verrichtet - auch an der Einrichtung selbst. Es habe Kost, Logis und ein Taschengeld von 100 Euro gegeben - nach einem halben Jahr dann einen ordentlichen Arbeitsvertrag. Alle Rehabilitanten hätten gearbeitet - das Pensum sei dabei individuell gewesen.

Verteidigung und Staatsanwaltschaft hatten sich schon im Vorfeld des Prozesses weitgehend geeinigt. Für den abwesenden zweiten und nicht verhandlungsfähigen Vereinsvorsitzenden forderte der Staatsanwalt eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu jeweils 40 Euro, für den Hauptangeklagten ein Jahr und drei Monate Haft auf Bewährung zudem 250 Stunden gemeinnütziger Arbeit.

Die Verteidigung bot an, 40.000 Euro sofort als Wiedergutmachung an die Rentenkasse zu zahlen, zudem über die Dauer der Bewährung monatlich 1500 Euro. Unklar blieb, woher das Geld kommen werde.

Der Angeklagte hatte angegeben, 250.000 Euro schulden zu haben, sein aktuelles Einkommen liege bei 1200 Euro monatlich, plus dem Einkommen aus einer geringfügigen Beschäftigung.

Urteil angenommen

Richterin Ursula Hammer verurteilte den Mann zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten. Strafmindernd habe sich das Angebot zur finanziellen Wiedergutmachung ausgewirkt. »Wobei die Forderung der Sozialbehörden eh auf Sie zukommen wird«, so Hammer. Der Angeklagte nahm das Urteil an.

