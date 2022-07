Apfelsaft erhält Logo der Musterregion Main-Tauber-Kreis

Gesundheit: Erstes regionales Bio-Produkt ausgezeichnet - Vermehrt regionale Bio-Lebensmittel in den Kreistagssitzungen

Mit dem neuen Siegel sollen, so die Mitteilung der Pressestelle des Landratsamts Main-Tauber-Kreis, soll regionale Bio-Produkte künftig besonders hervorgehoben und so deren Absatz gefördert werden.

»Der Verein Tauberländer Bio-Streuobstwiesen kann seinen Mitgliedern einen angemessenen Preis für das Obst zahlen, da das regionale Obst veredelt und anschließend vermarktet wird. Dadurch wird die aufwendige Pflege der Streuobstwiesen entlohnt. Die Wertschöpfung bleibt in der Region«, sagt Landrat Christoph Schauder.

Durch die Pflege der Obstbaumwiesen betreiben die Mitglieder des Vereins aktiven Naturschutz und tragen zur Erhaltung des Landschaftsbilds bei, erklärt der Regionalmanager der Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis, Stefan Fiedler.

»Ich würde mich über Nachahmer freuen, die ebenfalls den Mut haben, regionale Bio-Produkte zu entwickeln und zu vertreiben«, so Fiedler weiter. Bisher wurde der Saft als Literflasche sowie in 0,5-Liter-Flaschen als Schorle abgegeben. In Bedarfsabfragen und bei Beratungen der Steuerungsgruppe der Bio-Musterregion hat sich gezeigt, dass daneben eine Nachfrage nach Abfüllungen in 0,2-Liter-Flaschen besteht.

So hat auch das Landratsamt Main-Tauber-Kreis die kleinen Apfelschorle-Flaschen bestellt und setzt diese bei Sitzungen und Tagungen ein. Außerdem haben auch die Städte und Gemeinden Boxberg, Grünsfeld, Wittighausen, Külsheim, Niederstetten und Wertheim Initiative ergriffen und ebenfalls auf das regionale Bio-Produkt umgestellt. Außer der Bio-Apfelschorle wird es ab sofort vermehrt regionale Bio-Lebensmittel in den Kreistagssitzungen geben. »Damit möchten wir uns zur Bio-Musterregion bekennen und als Vorbild vorangehen«, teilt der Erste Landesbeamte Florian Busch mit.

»Wir freuen uns sehr über das große Interesse an unserem Bio-Produkt. Dies motiviert uns, unsere Arbeit weiter engagiert fortzuführen«, sagt Henry Mühlbauer, Vorsitzender des Tauberländer Bio-Streuobstwiesen, abschließend.

