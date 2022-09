Antje Vega kennt keine Schaffenskrise

Zur Person: Antje Vega

Antje Vega ist in Schüttorf, einem kleinen Ort in Niedersachsen, nahe der holländischen Grenze, aufgewachsen. Viel Zeit hat sie bei ihren Großeltern mütterlicherseits verbracht. Der Großvater war Kunstsammler, so dass sie schon früh Interesse an Kunst entwickelte. Sie hat gerne gemalt, wollte »Kunst selber machen«, wie sie sich erinnert. Die Großeltern haben das gefördert.

Ante Vegas Vater war Mediziner. Er spielte auch Gitarre und sang. In der Nazizeit hatte er in England beim Rundfunk gesungen, war bei seiner Rückkehr verhaftet worden. Der damalige Münsteraner Bischof van Galen hatte sich laut Antje Vega dafür eingesetzt, dass er nicht in ein Konzentrationslager kam.

Als ihr Vater 1952 Chefarzt an der Charité in Berlin wurde, zog die Familie mit. Antje Vega machte in Berlin Abitur und begann 1962 ihr Kunststudium in Basel. Gerne wäre sie nach Florenz gegangen, aber Italien schien ihren Eltern zu gefährlich. In Nürnberg schloss sie ihr Studium als Diplom-Designerin ab. Sie hat in der Werbung gearbeitet und auch ein Schulbuch mit herausgebracht. 30 Jahre war sie an einem Gymnasium in Lünen als Kunsterzieherin tätig. Währenddessen studierte sie bei Professorin Beate Schiff an der Kunstakademie Düsseldorf weiter.

Schließlich zog es Antje Vega an Main und Tauber. Seit fast 20 Jahren lebt und arbeitet sie als freischaffende Künstlerin in Kreuzwertheim. ()