Zwei Klingenberger Künstler zeigen Werke in Freudenberger Amtshausgalerie

Ausstellung "Ansichtssache" bis Ende Oktober

Freudenberg 20.09.2022 - 13:31 Uhr

Nicole Tsakpinis und ihr Mixed-Media-Art-Bild "Magnolia", Ciclée Canvas Print und Acryltechnik, und Christopher Betzwiesers großformatiges Ölbild "Im Fokus der Rose", zu dem ihn ein Foto inspiriert hat, ein Ölbild mit großer Leuchtkraft der Farben, nicht zuletzt durch das Bienenwachs im Dammarharz-Firnis. Foto: Heinz Linduschka

Derzeit haben sie als Künstlerpaar eine Heimat im Amorbacher Schloss gefunden haben: Nicole Tsakpinis, Mediengestalterin, 1971 geboren, seit 2010 freischaffend in ihrem erlernten Beruf und als Künstlerin aktiv, sowie Christopher Betzwieser, 1964 geboren und schon seit mehr als 25 Jahren als Kirchenmalermeister und als freischaffender Künstler mit dem Atelier in Klingenberg über den Untermain hinaus bekannt. Unter anderem trägt auch ein Pavillon im Freudenberger Mainvorland seine unverwechselbare Handschrift.

Bürgermeister Roger Henning war bei der Vernissage am Samstagabend die Freude darüber, dass endlich wieder Ausstellungen im gewohnten Rahmen möglich sind, genau so anzumerken wie den gut 50 Besuchern.

Idealer Musik-Rahmen

Die ideale Musik-Umrahmung für eine Ausstellungseröffnung mit Bildern, die vor allem bei der Malerin unter dem Signum »Soul Art« firmieren, bot Daniela Reimertz, die mit ihrem gefühlvollen, ausdrucksstarken und oft virtuosen Geigenspiel viel von der Stimmung mancher Bilder nahtlos aufnahm und in Töne übersetzte.

Genreschubladen sind nichts für die freiberufliche Musikerin, die souverän eine Klassik-Crossover-Performance bot, die euphorischen Beifall erhielt.

Gefühlvoll und einfühlsam waren auch die beiden Reden: Daniela Schmitts Worte über die beiden Künstler waren ähnlich persönlich und empathisch wie die kurze Rede von Jessica Hösch, die Schmitt verlas, weil die Malerin derzeit bei ihrer Ausstellung in Italien ist.

Die gezeigten Gemälde dürften viele Besucher anlocken und mit ihrer Farbigkeit und Ästhetik sicher den Geschmack vieler Kunstfreunde treffen. Nicole Tsakpinis ist auf dem Weg, digitale und analoge Malerei zu kombinieren, wobei viele Momente gut gemachten Grafikdesigns zum Tragen kommen, auch die Kombination aus Bild und Text.

Sie überzeugt beispielsweise im quadratischen Bild mit einer Kantenlänge von einem Meter »Das Porträt eines Vogels«, in dem sie ein Gedicht von Jacques Prevert nicht nur als Anregung nutzt, sondern Verszeilen auch in die Komposition integriert. Nicht nur vom Format - 150 mal 50 Zentimeter -, sondern auch wegen der Verwendung von Spachtelmasse und Acryl ungewöhnlich und in der Mischung aus Naturalismus und in Kunst gebannter Dynamik spannend ist ihr »Duende - Histerio del Flamenco«, eine Arbeit, die verblüffend authentisch eine Flamencotänzerin in die Amtshausgalerie beamt.

Man darf vermuten, dass Betzwiesers handwerklich-technisches Können Nicole Tsakpinis wichtige Anregungen für ihre Mixed-Media-Bilder geliefert hat. Dazu kommt die oft überschäumende Phantasie und Kreativität des Kirchenmalers, wie sie sich in seiner Umgestaltung von berühmten Werken René Magrittes zeigt. Dass der grüne Apfel auf dem großformatigen Acrylbild »Head in the Cloud« in seiner Version über dem Kopf des Mannes schwebt, ist nur ein kleines, aber aussagekräftiges Detail. Die ausgefeilte Spachteltechnik sorgt immer wieder für fast dreidimensionale Anmutungen, die »reduzierte Frau« verknüpft ernste soziale Anliegen mit einem erfrischenden Humor, während »Burnt Change« als tief empfundener künstlerischer Beitrag für den Aktionstag »Gewalt gegen Frauen und Kinder« aus dem Jahr 2019 beeindruckt.

bInfo: Ausstellung bis Sonntag,

30. Oktober, von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung

unter Tel. 09375 920090

