Anna Leiblein und Henri Beyer erzielen jeweils Notendurchschnitt von 1,3

Gewerbliche Schule Tauberbischofsheim:17 Schüler haben in der Fachrichtung Technik und Wirtschaft Fachhochschulreifezeugnis erhalten

Tauberbischofsheim 15.07.2022 - 14:41 Uhr < 1 Min.

Die Fachhochschulreifeprüfung geschafft:Die Klasse 1BKFHT/W mit Klassenlehrerin Heidi Fritsch. Foto: Hermann Ruppert

Beim Einjährigen Berufskolleg erwerben die Schüler, aufbauend auf einem mittleren Bildungsabschluss sowie auf einer abgeschlossenen Berufsausbildung, in nur einem Jahr die Fachhochschulreife, die zum Studium an einer Fachhochschule in ganz Deutschland in einer beliebigen Fachrichtung berechtigt.

Sprungbrett für den Beruf

Viele Facharbeiter nutzten diese Schulart bereits als Sprungbrett für den beruflichen Aufstieg, heißt es weiter. Klassenlehrerin Heidi Fritsch hat den Schülern das Abschlusszeugnis überreicht. Für hervorragende Leistungen wurden insgesamt sieben Preise verliehen und fünf Belobigungen ausgesprochen. Die beste Leistung beider Klassen erreichten Anna Leiblein (Hardheim) sowie Henri Beyer (Boxberg) jeweils mit einem Notendurchschnitt von 1,3. Weitere Preisträger sind Pascal Hilbig (Wertheim), Daniel Schlachter (Wertheim), Jakob Schrank (Großrinderfeld-Ilmspan), Julian Siegler (Wertheim) sowie Torben Stütz (Bad Mergentheim). Sie erhielten als Anerkennung ihrer sehr guten Leistungen einen Buchpreis.

Als Anerkennung für gute Leistungen erhielten eine Belobigung Antonia Kreußer (Igersheim), Andreas Bauer (Bad Mergentheim), Oliver Bick (Wertheim) sowie Niklas Vollrath (Grünsfeld).

Weitere erfolgreiche Abschlüsse: André Humm (Lauda-Königshofen), Marco Kunzmann (Wertheim), Hassan Nazari (Wertheim), Kevin Völk (Külsheim) sowie Lukas Weidinger (Hardheim-Schweinberg).

