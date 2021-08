Anmeldung im Werheimer Freibad via Luca-App

Auch für Hallenbad geplant

Wertheim 23.08.2021 - 18:12 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nun können auch die Badegäste des Freibades In den Christwiesen ihren Besuch via Luca registrieren, wie Thomas Beier, Geschäftsführer der Bädergesellschaft Wertheim, in einer Pressemitteilung erklärt.

»Es hatte zu Beginn einige Zeit gedauert, bis das Landratsamt die Anmeldedaten korrekt auslesen konnte«, informiert Schwimmmeister Ingo Ortel. Zunächst habe man sich aufgrund der Zeitverzögerung gegen die Nutzung der App in dieser Freibadsaison entschieden. Doch aufgrund der hohen Nachfrage der Gäste habe man sich dann doch für den Einsatz ausgesprochen. Seit dem 6. August ist das Einchecken nun beim Betreten des Freibades möglich, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Auch im Hallenbad geplant

»Wir möchten den Badegästen aber weiterhin die Wahl zwischen dem Einchecken per App und dem altbewährten Formular geben«, berichtet Ortel. Aus umwelt- und zeittechnischen Gründen empfiehlt er jedoch die Nutzung der Luca-App. Der Schwimmmeister bittet dabei darum, sich beim Verlassen des Bades wieder auszuchecken. Möglich sei dies entweder manuell oder durch eine Tracking-Option innerhalb der App. Ortel betont die Wichtigkeit des korrekten Auscheckens, nur so sei eine genaue Kontaktverfolgung möglich. Die Luca-App soll auch in der kommenden Hallenbadsaison eingesetzt werden.

jo