Angst, Staunen, Freude

Kunstsommer: Gruppenausstellung »Was bewegt uns?« eröffnet am Wochenende Reihe auf der Wertheimer Burg

Wertheim 13.06.2022 - 10:57 Uhr 2 Min.

Was bewegt uns? Kurator Axel Schöber (Mitte) bereitet die Ausstellung auf der Burg vor. Die Ukrainerin Julija Burdack hat gerade das Bild "Mama ruf an!", Matthieu Lisiak "The way home" ins Neue Archiv gebracht.

Unser Medienhaus traf Kurator und Galerist Axel Schöber zu diesem Vorbericht. Er ist mit seiner »Base« im nordrhein-westfälischen Fröndenberg zu Hause, lädt nach zweijähriger Pause in Kooperation mit der Stadt Wertheim wieder in sein »Orbit«, die historischen Räumlichkeiten des fürstlichen Belverderes, ein. Insgesamt dauert der Kunstsommer bis zum 4. September.

Was wird ausgestellt? Fotografie, Malerei, Objekte und Skulpturen - ein weites Spektrum moderner Kunst gibt es in den vier verschiedenen Räumen zu sehen. Eine Ausschreibung hatte es gegeben, wobei besonders regionale Künstler angesprochen wurden. Bis Mitte Mai lagen 40 Bewerbungen vor. Alle Unterlagen einschließlich Fotografien der Arbeiten mussten zuerst ausschließlich digital eingereicht werden.

Eine Jury mit Marianne Tazlari, Bernd Maack und Burgmanager Christian Schlager sichtete die Einreichungen, traf sich in einer Zoom-Konferenz und beriet den Kurator bei der Auswahl. Absolutes Neuland habe er da betreten, so Axel Schöber im Vorgespräch. In einer detailreichen Liste habe er die Werke und die von den Künstlern dazu verfassten Texte für die Sichtung zusammengestellt. 29 davon haben es schließlich in die Ausstellung geschafft.

Kurzweilig und interessant sei die Auswahl verlaufen, und so sei auch die Ausstellung, meint Christian Schlager. Die Entscheidung sei nicht immer einfach gewesen, manchmal auch kontrovers, was Schöber bestätigt. Als Kurator habe er das letzte Wort, müsse sich immer fragen, was er dem Publikum zumuten könne.

Erfreulich ist der mit zwei Dritteln hohe regionale Anteil der Künstler. »Das zeigt, welches Potenzial in der Region steckt«, sagt Schöber, der einen Teil der Kunstschaffenden bereits kannte. Den Glaskünstler Jörg Hanowski habe er eingeladen. »Glaskunst gehört zu Wertheim«, so der Kurator erklärend vor einer Lichtskulptur, in der sich tatsächlich etwas zu bewegen scheint.

Die Hängung in den vier Räumen habe ihm zuerst Kopfzerbrechen bereitet. In dem einen Turmzimmer sind eher meditative Themen beieinander, in dem anderen »große Eindrücke«, wie er es nennt. Um »Gruppendynamik« gehe es im dritten Raum. Und im Festsaal habe er auf farbliche Harmonie geachtet. Beim Treffen zu diesem Vorbericht liefern zwei Künstler gerade ihre Werke ab. Matthieu Lisiak aus Külsheim bringt »The way home«, ein farbenfrohes Ölbild, zu dem er sagt, dass die Natur für ihn etwas zutiefst Bewegendes sei.

Zutiefst bewegend ist das Bild, das Julija Burdack Axel Schöber übergibt. »Mama, ruf an!«, hat es die gebürtige Ukrainerin genannt. Sie lebt seit den 90er-Jahren in Deutschland und ist in Karbach heimisch geworden. Ihre Mutter war zu der Zeit noch in Nova Kakhovka, 60 Kilometer nördlich der Grenze zur annektierten Krim, wo das russische Militär schon am ersten Kriegstag angriff. Ständig habe sie gewartet, das Handy nicht mehr abgelegt. Sieben Tage habe sie keine Verbindung gehabt. Diesen Gefühlszustand zeigt sie mit ihrem Ölbild trefflich. Glücklich erzählt sie, ihre Mutter sei Ende April nach Deutschland gekommen, auf »abenteuerlichen Wegen«.

Gänsehaut, Angst, Staunen und pure Freude - die facettenreiche Ausstellung erzeugt starke, bewegende Gefühle. Garantiert. Der Aufstieg lohnt sich.

Petra Folger-Schwab

Hintergrund: Daten zur Ausstellung Vernissage in Anwesenheit vieler Künstler: Sonntag, 19. Juni, 11.30 Uhr, Neues Archiv, Burg Wertheim. Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag jeweils von 11 bis 13.30 und 14 bis 16.30 Uhr, Kleingruppen/Führungen nach Absprache. Broschüre zur Ausstellung und weitere Informationen im Internet: https://art-isotope.de/. pefs