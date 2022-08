Angriff mit Machete: Nun Revision

Landgericht: Urteil wird angefochten

Külsheim 10.08.2022 - 17:55 Uhr 1 Min.

Mehr als ein halbes Jahr nach der Tat sind noch Reste der Spurensicherung der Polizei in der Külsheimer Benzstraße zu sehen. Ein Mann hatte das Auto seiner Ex-Freundin gerammt und sich daraufhin mit einer Machete angegriffen. Das Landgericht in Mosbach hat den Täter nun verurteilt.

Das sagte Gerichtssprecherin Katja Heim auf Anfrage unserer Redaktion. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts hatte den 51-Jährigen in einem zweitägigen Prozess wegen versuchten Totschlags und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverehr zu fünf Jahren Haft, 50.000 Euro Schmerzensgeld und dem Entzug der Fahrerlaubnis verurteilt. Im Plädoyer hatten die Verteidiger des 51-jährigen Mannes auf eine Verurteilung ihres Mandanten wegen gefährlicher Körperverletzung gedrungen und die Strafhöhe ins Ermessen des Gerichts gestellt.

Knackpunkt Schmerzensgeld

Bei den Verhandlungen um das Schmerzensgeld sahen sie die von der Nebenklage verlangten 50.000 Euro unter Verweis auf andere Fälle als zu hoch an. Die Frau, die durch den Angriff mit der Machete und dessen Abwehr schwere Verletzungen an Knie und Händen erlitten hatte, leidet weiter körperlich und psychisch an den Folgen der Tat. Ob die 36-Jährige je wieder in ihrem Beruf als Frisörin arbeiten kann, ist noch unklar. Sie hatte sich über die vom Gericht verhängte Strafe enttäuscht gezeigt.

Die Staatsanwaltschaft und der Verteidiger der Frau, die als Nebenklägerin auftrat, waren in ihren Plädoyers für eine Verurteilung wegen versuchten Mordes eingetreten. Oberstaatsanwalt Hansjörg Bopp hatte ein Strafmaß von sechseinhalb Jahren, Nebenklagevertreter Josef Gläser sogar achteinhalb Jahre verlangt. Beide wollen nicht in Revision gehen. »Ich habe das Urteil für unsere Seite geprüft und sehe da keine Aussicht auf Erfolg«, sagt Gläser gegenüber unserer Redaktion. In der mündlichen Begründung des Urteils habe er keine Rechtsfehler gefunden.

Die Verteidiger des 51-Jährigen waren bis Mittwochnachmittag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Bei einer Revision wird das Urteil des Landgerichts vor dem Bundesgerichtshof auf Formfehler überprüft. Eine neuerliche Beweisaufnahme gibt es dazu nicht. Wann der Bundesgerichtshof zu einer Entscheidung kommt, ist ungewiss. Das weitere Verfahren dürfte einige Monate in Anspruch nehmen.

