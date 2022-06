Angebote für die Sommerferien sind in Planung

Freizeit: In Wertheim entsteht eine gemeinsame Plattform für das Ferienprogramm - Nur wenige Aktionen in Pfingstferien

Wertheim 14.06.2022 - 11:34 Uhr 1 Min.

Basteln mit alten Pizzakartons: Während es in Pfingstferien rund um Wertheim nur wenige Ferienangebote gab, wird es im Sommer in der Region um Wertheim wieder zahlreiche Aktionen geben, bei den Kinder entdecken, basteln, spielen und erleben können.

Die kommunale Jugendarbeit Wertheim bietet in den Pfingstferien mit ihrer FIDS-Ferienbetreuung wieder ihre Ganztagesbetreuung an. Laut Pressestelle der Stadt Wertheim wird diese aktuell von 15 Kindern genutzt. Vereinzelt gibt es auch Zusatzangebote. So fand ein zweitägiger Graffiti-Workshop im Jugendtreff 114 auf dem Reinhardshof statt. »Die personellen Ressourcen werden zudem so eingesetzt, dass neben der Ferienbetreuung auch der Jugendtreff und das Jugendhaus während der Pfingstferien täglich geöffnet haben«, so die Pressestelle.

Die Planungen für die Sommerferien liefen noch. Das Programm werde Ende Juni bekannt gegeben. Eine Anmeldung sei ab Anfang Juli online möglich. Außerdem wird in den Sommerferien im Zeitraum vom 28. Juli bis 19. August eine Ganztagesbetreuung geben. Laut Internetseite der kommunalen Jugendarbeit gibt es bei dieser für die einzelnen Wochen noch wenige freie Plätze.

In der Vergangenheit hatte der Vereinsdachverband Stadtjugendring Wertheim (SJR) mit seiner Sparte »Forscherkids Wertheim« in den Pfingstferien Forscherferien angeboten. Nach Ausscheiden mehrerer Vorstandsmitglieder im Jahr 2021 aus beruflichen Gründen musste das Forscherkids Angebot beendet werden. Grund sind fehlende ehrenamtliche Organisatoren, Kursleiter und Betreuer.

Der amtierende SJR-Vorsitzende Alexander Kirchhoff berichtete auf Nachfrage unseres Medienhauses, auch in den Sommerferien mache der Stadtjugendring keine eigenen Angebote. »Die Zusammensetzung des Vorstands hat sich noch nicht geändert«, verwies er darauf, dass noch immer nicht alle Vorstandsämter besetzt werden konnten und so ehrenamtliche Kräfte fehlen.

Geplant sind aber Angebote von Vereinen und Organisationen im Rahmen eines vom SJR koordinierten Ferienprogramms. »Wir entwickeln gerade eine gemeinsame Plattform für Wertheim mit der kommunalen Jugendarbeit zusammen, damit Eltern und Jugendliche nicht auf unterschiedlichen Wegen suchen müssen.« Auf dieser Plattform finden sich dann auch die Angebote im Rahmen der Kinderkulturwochen des SJR. »Zur konkreten Umsetzung kommt es nach den Pfingstferien.«

In den Sommerferien wird auch die evangelische Bezirksjugend Wertheim Freizeiten anbieten, bei denen es noch freie Plätze gibt. Zu Beginn der Sommerferien veranstaltet die Bezirksjugend eine Kinderfreizeit in Bad Emstal für Kinder von acht bis elf Jahren. Anschließend gibt es für 11- bis 15-Jährige die Teenie-Zeltfreizeit »Gut Kalberschnacke«. Ende August bietet man für Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene eine Erlebnispädagogikschulung auf dem Segler Gouwzee im Ijsselmeer an. Anmeldungen sind schon jetzt über die Internetseite der Bezirksjugend möglich.

