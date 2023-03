Convenartis Wertheim: Andy Sauerwein überzeugt mit musikalischen Glanzlichtern

Am Piano: Kabarettist Andy Sauerwein ist am Samstagabend im Wertheimer Convenartis-Keller aufgetreten.

Liedzeilen, wie "Schatz es ist zu spät, Du bist leider obsolet. Ich tausche Dich jetzt in ein jüngeres Modell um" sind ein Beispiel dafür. Der gebürtige Sulzbacher erinnerte sich auf der Bühne an seine Studienzeit in Würzburg und stellte fest, dass zumindest die Kirchenwitze beim Wertheimer Publikum gut ankommen. Von seiner Wohnmobilzeit am Starnberg während des Lockdowns bis zum Umzug nach München plauderte er alles brühwarm aus.

"Ich habe gerade so explosive Lieder und bin froh endlich wieder solo aufzutreten", betonte er. Seine Erfahrungen im Supermarkt verarbeitete Sauerwein mit unverblümten Liedtexten: "Es gibt immer ein Arschloch, das sich von hinten in der Einkaufsschlange vordrängelt."

Kabarett und Schulunterricht sind bei ihm ebenfalls ähnlich: Allerdings sei die Schule meist ausverkauft und die Reaktionen seien komplett unterschiedlich. Schön böse war dann sein Song: "Was willst Du denn in Sachsen? In Bayern gibt's auch braune Haxen." Beim Lied "Siri und Alexa streiten sich um mich" musste das Publikum mitpfeifen, um die Melodie von Alexa zu imitieren.

Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde. Natürlich machte Andy Sauerwein auch ChatGPT das KI-Tool für schnelle Lösungen bei seinem Auftritt in Wertheim zum Thema. "Die Schüler kennen das alles, aber ich brauch keinen Kühlschrank mit künstlicher Intelligenz", meinte er.

Applaus gab es auch für den Abstecher ins Beatboxen und "Bist Du bekifft". Mit diesem Satz könne man perfekt beatboxen. Bei seinem "Best-of-Programm" fühlte der Kabarettist und Musiker weiter dem Zeitgeist nach. Deshalb darf das Thema Ernährung natürlich nicht fehlen. "Ich mag Müsli, Hafermilch und Zimt am Sonntagmorgen", gab er mit viel Herzblut zum Besten.

Nach seinem Coming Out als Veganer, erzählte Sauerwein von seinem letzten Besuch bei McDonald`s zum Kaffeetrinken. Dieser wurde zum Schenkelklopfer des Abends: "Ich hätte gern ein McDrive", bestellte der Kunde vor ihm. "Den gibt es nur zum Mitnehmen", meinte daraufhin die Bedienung."

Im Zickzack streifte der Sulzbacher immer wieder die diversen Lockdowns. Immerhin schaffte er es während dieser Zeit, ein Lied zu komponieren. Dabei ging es um das Brettspiel Monopoly. "Ich bin dabei, Du bist dabei. Ich find es geil, weil Du verlierst", sang er. Zudem hat Sauerwein zwischenzeitlich auch ein Buch geschrieben, das von seiner Radreise samt Hund zum Nordkap handelt. Eine Leseprobe aus "Ich geh mal kurz mit dem Hund raus" integrierte er in Wertheim gleich in die Zugabe.

Als Rausschmeißer gab es von ihm "die erste Sulzbach-Hymne" am Piano: " Vielleicht fährt einer mal vorbei, wenn man das lange Handtuch nach Aschaffenburg runterfährt", heißt es darin. Damit war dann auch alles gesagt.

Günter Herberich