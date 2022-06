Andreas Kümmert bringt Sommergefühl auf die Burg

Konzert: Starke Stimme und starke Stimmung im Burggraben - Zuhörer genießen Musik an der frischen Luft

Wertheim 12.06.2022 - 18:03 Uhr

Er braucht nicht viel um viel herzumachen: Andreas Kümmert auf der Wertheimer Burg. Foto: Geringhoff

Kümmert ist die lokale, TV-Star gewordene Musikpflanze, die den Fernsehleute einen Korb gegeben hat, weil sie doch lieber unter der Sonne gedeihen wollte, als unter künstlichem Scheinwerferlicht.

Ein Lied für Lauterbach

»Spielen wir mal 'n Blues«, sagt er und stimmt Rudi Carells »Wann wird's mal wieder richtig Sommer« an. Gerade, als die Zuhörer in den Groove kommen, bricht Kümmert ab. Er will das Publikum nicht langweilen und noch viel weniger sich selbst. Stattdessen: »Ein Lied für Karl Lauterbach«. Kümmert stimmt »simple man« an, einen Moment lang sieht man Lauterbach an seiner Fliege zupfen, dann übernimmt die Musik mit Macht. Im Lied geht es dann doch wieder nur um Liebe - es könnte natürlich trotzdem viral gehen. Lauterbach kennt sowas und Kümmert kann sowas.

Sein Schlagzeuger Michael Germer unterstützt ihn mit zurückhaltender Percussion, aber mächtiger Bassdrum, drei vier Frauen tanzen und verlieren sich im Groove, den Kümmert ziemlich leichthändig aus dem kurzen Ärmel schüttelt, während seine Stimme eigene, sehr starke, Wege geht.

Nein, sie sei doch kein Groupie, wehrt die 62-jährige Lohrerin Michaela Mongel leicht errötend ab, aber den Kümmert, den höre sie sich schon öfters an. »Da weiß man, dass es gut wird und er hat eine wirklich vielseitige Stimme«, sagt sie.

Live statt im Fernsehen

»Geil, nicht mehr normal, ganz entschieden gut«, findet der Eichler Leon Röhrig. Er ist mit seinem Papa Erwin (62) da. Beide bedauern es etwas, dass Kümmert bei den Diamond Dogs - sie spielen ziemlich regelmäßig auf der Burg - so gut wie nie singt, sondern meist nur die Gitarre spielt. »Mal live singen hören und nicht nur im Fernsehen sehen. Und wieder draußen mit Musik an der frischen Luft?. Sensationell, ich habe lange drauf gewartet.« Auch ein guter Grund, den die Wertheimerin Britta Röser (52) da anführt. Vielleicht war es Zufall, vielleicht war es Kümmert, aber am Freitag konnte man das erste Mal wieder den Sommer fühlen - vielleicht lag es auch an Rudi Carell.

