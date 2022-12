Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Andreas Beck kehrt weiter in Wertheim

Bezirksschornsteinfeger: Für Kehrbezirk 12 bestätigt

Wertheim 30.12.2022 - 12:53 Uhr < 1 Min.

Michael Schulz, Amtsleiter Bauamt, und Erster Landesbeamter Florian Busch gratulieren Bezirksschornsteinfeger Andreas Beck gemeinsam mit Harald Englert, Sachgebiet Schornsteinfegerwesen des Landratsamts, (von links) zur erneuten Ernennung. Foto: Christoph Obel/Landratsamt

Erster Landesbeamter Florian Busch würdigte die Arbeit des alten und neuen Kehrbezirksinhabers Andreas Beck: »Sie vertreten ein traditionsreiches Handwerk, dessen Wurzeln zurück bis in das Mittelalter reichen. Gleichzeitig meistern sie in ihrer alltäglichen Arbeit die Herausforderungen technischer Entwicklungen und setzen aktuelle Gesetzesvorgaben um.«

Die Bestellung ist nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz auf sieben Jahre befristet, wie das Landratsamt erklärt. Eine Wiederbestellung des Kehrbezirksinhabers nach Ablauf des Zeitraums sei nach erneuter öffentlicher Ausschreibung des Kehrbezirks zulässig.

Andreas Beck selbst schätzt der Pressemitteilung zufolge die Abwechslung an seinem Beruf. »In meinem Kehrbezirk treffen Industrieobjekte in Gewerbegebieten, städtische Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäuser in kleinen Ortschaften aufeinander. Das macht den Kehrbezirk für mich einzigartig und abwechslungsreich«, wird er zitiert.

Der Kehrbezirk Main-Tauber-Kreis Nummer 12 wurde räumlich nicht verändert und erstreckt sich auf Gemarkung der Stadt Wertheim auf die Kernstadt/Teilgebiet links der Tauber von Waldenhausen kommend sowie die Stadtgebiete Bestenheider Höhe, Reinhardshof und Wartberg. Zudem gehören die Stadtteile Dietenhan, Dörlesberg, Kembach, Lindelbach, Reicholzheim, Sachsenhausen, Urphar und Waldenhausen zum Zuständigkeitsbereich.

Informationen zum Kehrbezirk beim Landratsamt, Tel. 09341 825736, Kontakt Bezirksschornsteinfeger Andreas Beck: Tel. 07932 6065604, Fax 07932 6065605

