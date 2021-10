82-jäh­ri­ge Kreuzwertheimerin hilft anderen mit Leib und Seele

Gertrud Schauber hat als Vorsitzende des Kreuzwertheimer Vereins Paul e. V. innerhalb von 21 Jahren 500.000 Euro an Spenden für Ghana gesammelt. An der Wand im Hintergrund hängen die Ankündigungen der Benefizaktionen zugunsten des Vereins, die sie organisiert hat. Die selbstgemachte Marmelade ist für den Verkauf gedacht. Gertrud Schauber hat als Vorsitzende des Kreuzwertheimer Vereins Paul e. V. innerhalb von 21 Jahren 500.000 Euro an Spenden für Ghana gesammelt. An der Wand im Hintergrund hängen die Ankündigungen der Benefizaktionen zugunsten des Vereins, die sie organisiert hat. Die selbstgemachte Marmelade ist für den Verkauf gedacht.

Schon der Name des Vereins verrät, dass es sich hier für Gertrud Schauber um eine sehr persönliche Angelegenheit handelt. Paul steht einerseits für "Partnerschaft unterstützt Lebenslinien", andererseits hieß ihr 1998 verstorbener Mann so. Mit ihm besuchte sie im Jahr 1996 erstmals Tochter Almuth in Ghana. Diese erforschte damals die Lebensbedingungen in einem Armenviertel der Hauptstadt Accra und nahm ihre Eltern mit in den Slum.

Straßenkinder unterstützen

Dort lernten die beiden auch einen holländischen Missionar kennen, der in Accra ein Straßenkinderprojekt namens CAS gegründet hatte. Es verschafft Zehntausenden von Straßenkindern in der Millionenmetropole eine sichere Anlaufstelle. Dort können sie sich schulisch und beruflich bilden, werden medizinisch versorgt und finden einen Platz, um sich zu waschen und tagsüber geschützt zu schlafen. Das Ehepaar entschloss sich, das Projekt zu unterstützen.

Gertrud Schauber zeigte ihre Fotos aus Ghana bei Freunden und im Frauenkreis und fand schnell erste Spender. Ihr Mann steuerte Einnahmen bei, die er für Baumschnittarbeiten erhielt. Über die persönlichen Kontakte von Tochter Almuth kam das Geld direkt beim Straßenkinderprojekt an. Der frühe Tod ihres Mannes traf Gertrud Schauber hart. Die Gründung des Vereins war für sie auch ein Stück Trauerarbeit. "Ich bin nicht von hier, habe keine Schulfreunde oder Verwandte vor Ort. Über Paul e.V. habe ich Kontakt zu anderen Leuten gehalten", sagt sie.

Ihre Tochter, die 2000 für den Deutschen Entwicklungsdienst nach Nord-Ghana ging, schlug der Kreuzwertheimerin vor, einen gemeinnützigen Verein zu gründen. Dadurch sollte die organisatorische Basis für eine dauerhafte Hilfe geschaffen werden. Außerdem hatte das laut Gertrud Schauber den Vorteil, dass der Verein dann selbst Spendenquittungen ausstellen konnte.

Eigenständigkeit wichtig

Dabei waren der heute 82-Jährigen zwei Dinge besonders wichtig: "Alles sollte ökumenisch sein und wir wollten selbstständig bleiben, damit nichts von den Spenden von anderen abgeschöpft wird." Wie sehr sie sich von Anfang an für den Verein eingesetzt hat, verdeutlichen Aussagen von Manfred Schneider. Der Kreuzwertheimer ist eines von 13 Gründungsmitgliedern von Paul e.V. und bezeichnet Schauber als "Herz, Seele und Motor des Vereins". Sie sei "geistiger und im Sinne von christlicher Nächstenliebe fast geistlicher Mentor des Ganzen", betont er.

Gertrud Schauber hatte auch die Idee, noch im Gründungsjahr des Vereins einen "Ghanatag" in der Dreschhalle zu organisieren. Denn was könnte sich besser eignen als ein Fest, um den neu gegründeten Verein und seine Ziele bekannt zu machen? Der Ghanatag mit Basar, viel Musik und Informationen zu dem westafrikanischen Land und den von Paul e.V. unterstützten Projekten hat seitdem einen festen Platz im Kreuzwertheimer Veranstaltungskalender.

Ghanaische Spezialitäten

Die Rezepte für die landestypischen Gerichte, die am Ghanatag serviert werden, hat die 82-Jährige von ihren Besuchen in Westafrika mitgebracht. Sie und ihre Helfer kochen dafür insgesamt rund 200 Portionen Hühnercurry, Erdnusstopf mit Schweinefleisch und den Red Red genannten Bohneneintopf. Auch die auf den Basaren und Flohmärkten angebotenen Waren sind handgemacht. In Schaubers Wohnung stapeln sich Einkaufskörbe, Mäppchen und Kente-Schals aus Ghana. Daneben liegen 50 Paar Socken, die die Kreuzwertheimerin von einer 86-Jährigen aus Bielefeld zugeschickt bekommen hat.

Ihr war es nach eigener Aussage aber auch wichtig, die Kinder mit einzubeziehen. Deshalb berichtete sie in der örtlichen Grundschule regelmäßig über die Lebenssituation Gleichaltriger in Ghana. Mit Fotos vom Kessel im Garten, in dem die Mutter Hirsebrei kocht, der manchmal das einzige Essen am Tag ist, und Schultafeln aus ausrangierten Lastwagenreifen, gab sie Einblicke in eine fremde Welt.

Verdienstkreuz und Anfeindungen

Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde Gertrud Schauber 2017 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Doch vor Anfeindungen war auch sie nicht gefeit. Vor allem am Anfang sei sie kritisiert worden, weil sie "für die Schwarzen Spenden sammle", berichtet sie. Hier gebe es auch Arme, habe man ihr häufig gesagt. Doch die 82-Jährige ficht das nicht an. Anderen zu helfen, bereitet ihr Freude. Den Verein nennt sie "ihre Erfüllung".

Deshalb wird sie sich wohl auch nicht gleich aus all ihren mannigfaltigen Aufgaben zurückziehen. Wolfgang Finger, der ihr als Vorsitzender nachfolgt und Paul e.V. gemeinsam mit seiner Frau Ulla führt, spricht von fließenden Übergängen. "Sie soll entlastet werden, aber von jetzt auf gleich auf Null ist für uns schwierig, aber für sie wahrscheinlich auch", sagt der 59-Jährige aus Hasloch.

Alleine hätte er sich den Vorsitz nicht zugetraut, betont Finger. "Auch zu zweit kann man als Berufstätige und mit noch anderen Verantwortungen nicht das schaffen, was die Gertrud Schauber aktuell schafft. Das ist eine 24-Stunden-Geschichte, die sie da praktiziert." Auf seine Vorgängerin, die jetzt zur Ehrenvorsitzenden ernannt wurde, hält der 59-Jährige große Stücke. Schauber habe immer den Kontakt gehalten und nachgefragt, wie es bei den Projekten in Ghana läuft, berichtet er. "Dass diese liebevolle menschliche Verbindung nie abgerissen ist, das ist etwas Besonderes. Das macht diesen Verein aus und macht ihn auch stark", betont Finger.

Boris Dauber

Zur Person: Gertrud Schauber Gertrud Schauber ist am 18. Dezember 1938 als Gertrud Borgmann in einen Obstbaubetrieb im heutigen Niedersachsen hineingeboren worden. Über ihre Kindheit im Alten Land an der Elbe hat die heute 82-Jährige ein Buch mit dem Titel "Kindheit unterm Kirschenbaum" geschrieben, das 2005 veröffentlicht wurde. Nach der Schule begann sie eine Lehre der Ländlichen Hauswirtschaft in der Staatlichen Landfrauenschule in Tauberbischofsheim. Dort lernte sie bereits ihren späteren Ehemann Paul Schauber kennen, der "aus einer sehr katholischen Familie stammte", wie sie sagt. Sie selbst ist evangelisch. Da ihr die Ausbildung nicht lag, sattelte sie um und begann ein Fachhochschulstudium der evangelischen Theologie. Nach dem Abschluss wurde sie als Diakonin in Ostfriesland eingesetzt. Doch nach dem Anerkennungsjahr sei sie nicht zur Einsegnung eingeladen worden, weil sie mit einem Katholiken verlobt war, berichtet die heute 82-Jährige. Als "Machtspiele der katholischen Kirche" bezeichnet sie den Zwang, "zu unterschreiben, dass meine Kinder katholisch werden". Allen Widrigkeiten zum Trotz heirateten Gertrud und Paul Schauber im Jahr 1965 und siedelten sich in der Region an. Das Paar bekam drei Kinder, von denen die zwei Söhne bereits im Kindesalter starben. 1980 begleitete sie ihren Mann nach Kreuzwertheim, wo er die Leitung des Weinguts Fürst Löwenstein übernahm. Gertrud Schauber arbeitete dort mit und war nach eigener Aussage für alles Kaufmännische zuständig, führte das Kellerbuch und kümmerte sich um den Weinverkauf. 1996 besuchte das Ehepaar seine Tochter Almuth, die zu Forschungszwecken in der ghanaischen Hauptstadt Accra lebte. Aufgrund ihrer persönlichen Eindrücke beschlossen die Schaubers, den Menschen in Ghana zu helfen. Im Jahr 2000 gründete Gertrud Schauber dafür den gemeinnützigen Verein Paul e.V., dem sie 21 Jahre lang vorsaß. (dau)