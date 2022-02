Anderen Menschen die Heimat näherbringen

Weltgästeführertag am 21. Februar:Helga Hiller und Hermann-Josef Väth erzählen über Erlebnisse während ihrer Dienste für Touristen und Einheimische

Als Nachtwächter gibt Gästeführer Hermann-Josef Väth den Menschen besondere Einblicke in das nächtliche Marktheidenfeld. Fotos: Birger-Daniel Grein Helga Hiller ist seit 40 Jahren Stadtführerin in Wertheim. Sie bietet unter anderem Rokoko-Führungen in und um das Schlösschen in Wertheim-Hofgarten im Kostüm an.

Helga Hiller ist seit 1982 Gästeführerin in Wertheim. Die 75-Jährige ist zudem Vorsitzende des »Gästeführervereins Wertheim«. Sie war durch eine Anzeige der Stadt Wertheim zu ihrer Aufgabe gekommen. »Als Stewardess hatte ich viel mit Leuten zu tun, das machte mir Spaß.« Zudem interessiere sie sich für Geschichte, erklärte sie den Grund für ihre Bewerbung.

»Ich finde, Wertheim ist ein hübsches Städtchen mit Burg, Marktplatz und schnuckeligen Gässchen. Es hat ein einmaliges Stadtbild«, schwärmt sie. Ihre Begeisterung möchte sie den Gästen, aber auch Einheimischen bei Führungen weitergeben. »Die Leute sind schon beim Betreten der Maingasse begeistert und noch mehr begeistert, wenn sich der Marktplatz mit Blick auf die Stiftskirche vor ihnen öffnet«, verweist sie beispielsweise auf die Erfahrung mit deutschen Bustouristen, die beim Busparkplatz am Spitzen Turm aussteigen.

Faszinierende Grafengeschichte

Faszinierend für alle Gäste seien auch die Grafengeschichte, die man hautnah erleben könne. »Auch dass die Nachfahren des Grafenhauses in direkter Nachbarschaft leben, fasziniert die Teilnehmer der Führungen.« Für viele amerikanische Gäste sei das Thema Judentum interessant. »Viele haben jüdische Vorfahren aus Deutschland, teils sogar direkt aus Wertheim.« Die Amerikaner seien berührt, dass an der Gedenkstätte für die jüdischen Mitbürger deren Geschichte präsent ist und darüber gesprochen wird. »Ich wurde aus Dankbarkeit dafür sogar schon umarmt.«

Auch Alltägliches interessiert

Aber nicht nur Historisches interessiere die Gäste. »Die Leute wollen auch Alltägliches wissen, zum Beispiel wo Einheimische einkaufen und welche Wirtschaftszweige heute für Wertheim wichtig sind.« Bei allen Touristen seien lustige Anekdoten wie die vom »Wertheimer Buddescheißer« beliebt, zudem Führungen in historischen Kostümen. Auch das Thema Kulinarik sei den Gästen wichtig.

Kinder interessierten sich vor allem für die Burg, wollten etwas über das Leben dort und die Ritter erfahren, aber auch über den Spitzen Turm und sein Angstloch. Das Thema Hochwasser stoße bei allen Generationen auf großes Interesse. »Die Hochwassermarken sind auch ein beliebtes Fotomotiv.« Bei den Führungen erlebe sie viele schöne Momente. Sie freue sich unglaublich, wenn die Leute sagen, wir hätten ihnen noch länger zuhören können und man merke, wie sie die Stadt liebe. »Kinder sind manchmal etwas enttäuscht, dass es auf der Burg keinen Geheimgang und kein Verlies gibt«, ergänzt sie.

In der Nachtwächter-Rolle

Hermann-Josef Väth führt die Gäste seit 2016 als »Nachtwächter« durch das dunkle Marktheidenfeld. Der 72-Jährige gab Führungen auf der Burg Rothenfels und wurde dann gefragt, ob er Interesse an den Nachtwächterführungen habe. »Man steigt so in eine Rolle ein und alles spielt sich an der frischen Luft ab«, schwärmt er von seiner Aufgabe. Außerdem möge er die besondere Stimmung in der Dunkelheit. »In der Rolle als Nachtwächter kann ich Erzählungen lockerer rüberbringen.«

Er durchstreife in seinen Führungen Marktheidenfeld in der Zeit vom 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg. Es mache ihm Spaß, Leuten etwas zu erklären. »Gäste und Einheimische bekommen so einen Bezug zur Stadt.« Auch er hat viele schöne Erinnerungen. »Für Kinder ist es unvorstellbar, dass es eine Zeit ohne Wasser und Strom gab und nachts die Gassen dunkel waren.« Der Nachwuchs sei meist still und sauge bei den Führungen alles auf. Spaß mache ihnen das Ausprobieren mit dem Feuerstein. Ein Kind habe ihn mal für einen Piraten gehalten.

Schokolade zum Abschied

Auch bei den Erwachsenen spüre man eine gewisse Unsicherheit in der Dunkelheit. »Wenn wir durch eine dunkle Gasse gehen, wollen sie die Lampe ihres Smartphones zücken.« Sie seien dann aber überrascht, wie viel Licht die Laterne des Nachwächters macht. »Alle Generationen freuen sich über das Stück Schokolade, das ich zum Abschied als Stärkung verteile.«

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Ausbildung zum Gästeführer Der Gästeführerverein Wertheim hat vom Bundesverband Deutschland die Berechtigung, selbst Gästeführer auszubilden. Die Ausbildung des Vereins wird von Helga Hiller durchgeführt. Sie dauert etwa sechs Monate und umfasst zehn Module im persönlichen Unterricht. Dieser erfolgt direkt vor Ort in der Stadt. Am Ende stehen eine schriftliche Abschlussprüfung sowie eine praktische Prüfung in Form einer Führung. Beim Bestehen erfolgt eine Anmeldung des neuen Gästeführers beim Bundesverband, der einen Ausweis als Qualifikationsnachweis ausstellt. Die Tätigkeit als Gästeführer erfolgt laut Hiller als freiberufliche Tätigkeit. Aktuell sucht der Verein vor allem neue Gästeführer mit sehr guten Englischkenntnissen. Auch die Tourismus Region Wertheim GmbH bildet Gästeführer aus. Auf dem Lehrplan stehen dort neben historischem Fachwissen auch praktische Kenntnisse zu verschiedenen Führungsarten und Führungsgruppen. Dozenten sind meist erfahrene Stadtführer. Auch dieser Lehrgang schließt mit einer Prüfung ab. Die Stadt Marktheidenfeld sucht aktuell keine neuen Fremdenführer und bietet daher im Moment auch keine Ausbildungen dafür an. Der Tag des Gästeführers 2022 steht in Deutschland unter dem Motto: »Mit Leib und Seele.« ()