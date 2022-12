An Weihnachten für Bedürftige unterwegs

Spendenaktion: Weihnachtstrucker der Johanniter startet am Mittwoch zur Übergabe

Wertheim 18.12.2022 - 15:43 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Brigitte Zenefels (62/Links)) bringt gerade eine Lebensmittelspende. Andrea und Stefan Dosch von den Johannitern verpacken alles für die Weihnachtstrucker, die die die Pakete bis nach Albanien bringen. Beliefert werden aber auch Bedürftige in Deutschland. Foto: Geringhoff

"Wir freuen uns sehr über die Hilfsbereitschaft der Spender, die ungeachtet dessen, dass auch hier alles teurer wird, nicht in ihren Bemühungen nachlassen", das Spendenergebnis mache Mut, sagte Andrea Dosch, sie ist beim Kreisverband für die Kommunikation zuständig. Eine der Spenderinnen ist die Wertheimerin Brigitte Zenefels (62). "Uns geht es trotz allem doch noch gut. Wenn man die Bilder aus Rumänien sieht oder der Ukraine, wo die Menschen jetzt vielfach ohne Strom und Wasser in der Kälte ausharren müssen, dann fällt es doch leicht zu spenden", sagt sie. Einer, der auch noch schnell ein Spendenpaket abgibt, ist der Wertheimer Eberhard Feucht. "Ich habe Wut auf die Weltlage, das alles ist langsam nicht mehr zu ertragen", sagt der ehemalige Lehrer zu seiner persönlichen Spendenmotivation.

Persönliche Sache

Ebenso persönlich nimmt es das Ehepaar Dosch selbst. Offiziell betreuen sie Projekt für die Johanniter, steigen aber auch privat voll ein. "Wir füllen die Pakete dort auf, wo das Gespendete jetzt nicht ausreicht, um die Pakete mit allem aus der Packliste zu füllen." Die Pakete mitsamt Inhalt sind genormt, müssen immer gleich befüllt werden, um Transport und die Formalitäten bei den Grenzübertritten zu vereinfachen.

Der Truck startet vollbeladen in Wertheim am Mittwoch, den 21. Dezember. Auch in diesem Jahr werden die beiden Fahrer Jörg Behnke und Alexander Thauer den Laster steuern. Beide opfern die eigenen Weihnachten und werden die Festtage hinter dem Steuer verbringen. Im kommenden Jahr werden sie, erstmals in Wertheim, auch einen bebilderten Vortrag halten und von ihren Hilfsfahrten und den Erlebnissen berichten. Es werde sehr eindrücklich werden, sagt Stefan Dosch, er ist der Leiter des Johanniter Bildungszentrums im Hofgarten.

Wer jetzt noch "last-minute" spenden möchte, der kann die Johanniter über deren Internetseite mit Geld unterstützen, aber auch aus der, ebenfalls im Internet einzusehenden, Spendengüterliste auswählen und Dinge wie Mehl, Zucker, Zahnpasta direkt am Hauptsitz der Johanniter in der Frankensteiner Straße 4a abgeben. Noch bis einschließlich Dienstag werden die Spenden dort zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr entgegengenommen. Ge

Michael Geringhoff