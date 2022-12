An Weihnachten für Andere da

Gesellschaft: Viele Menschen in der Region arbeiten an den Feiertagen - Wie Fest und Job zusammenpassen

Pfarrer Dieter Hammer. Ein Christbaum steht im Treppenhaus einer Firma. Viele Menschen müssen an den Weihnachtstagen arbeiten. Jana Wüppel aus Werbach ist Betreuerin der Wertheimer Jugendwohngruppe der Jugendhilfe Creglingen. Viktoria Werner aus Wertheim arbeitet in der Rotkreuzklinik als Krankenschwester.

Jana Wüppel aus Werbach ist Betreuerin der Wertheimer Jugendwohngruppe der Jugendhilfe Creglingen. Sie hat an einem der Weihnachtstage Dienst in der Gruppe. Die Betreuerinnen und Betreuer, die an Weihnachten arbeiten, werden jedes Jahr gewechselt, damit es für alle fair zugehe, erklärt sie. »Jeder von uns war schon an Weihnachten da.« Sie finde es nicht schlimm, an den Weihnachtstagen zu arbeiten, sagt Wüppel. Sie mache es gerne. »Es sind ruhige Dienste, da viele Jugendliche in dieser Zeit bei ihren Familien sind.«

Vor Ferienbeginn feiere man Weihnachten mit allen Jugendlichen und Mitarbeitern der Gruppe, da gebe es auch eine Weihnachtsgeschichte, einen Jahresrückblick, eine Bescherung, und es würden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen. An den Festtagen verbringe sie die Zeit mit den Kindern und Jugendlichen, die in der Wohngruppe bleiben. Die Gestaltung richte sich nach ihren Wünschen: gemeinsam essen, spielen oder Filme schauen. »Ich freue mich, den Bewohnern, die hierbleiben, das Fest schön zu gestalten«, meint Wüppel. Die privaten Feiern mit der eigenen Familie hole sie dann an den anderen Weihnachtstagen nach.

Pfarrer Dieter Hammer aus Kreuzwertheim ist für sechs Kirchengemeinden in Pfarreiengemeinschaft Haseltal - Himmelreich zuständig. In jeder wird er im Laufe der drei Weihnachtstage einen Gottesdienst feiern. Er wolle mit jeder Gemeinde feiern, erklärt er. Die Vorbereitungen für die Weihnachtstage liefen schon zwei bis drei Wochen vor dem Fest. Immer mal wieder bereite er in dieser Zeit etwas vor und treffe Absprachen. Nach den Gottesdiensten wolle er an den Feiertagen entspannen, so Hammer. Zu seiner Familie fahre er nach den Feiertagen. Dann schließe sich seine persönliche Weihnachtsfeier an. »Bereitschaft hat ein Pfarrer an Weihnachten aber immer«, ergänzt er. Man müsse abwarten, ob es zwischen den Jahren ruhig bleibe.

Viktoria Werner aus Wertheim arbeitet in der Rotkreuzklinik Wertheim als Krankenschwester. Sie hat an Heiligabend von 13.30 Uhr bis 22 Uhr Dienst. Sie berichtet, jedes Jahr werde einige Monate im Voraus gefragt, wer bereit sei, an den Weihnachtstagen Dienst zu tun. Die Pflegekräfte hätten sich dann im Team geeinigt. »Mir macht es nichts aus, an Heiligabend zu arbeiten«, sagt Werner. Sie habe keine Kinder, und ihr Mann arbeite auch an diesem Tag. Vor dem Spätdienst hätten sie genügend Zeit, zusammen zu frühstücken.

Privat feiert Viktoria Werner Weihnachten dann an den beiden Feiertagen. Außerdem habe sie Neujahr frei und könne so Silvester größer feiern. Auch wenn der normale Klinikalltag an Weihnachten weitergehe, sei die Stimmung an diesen Tagen ganz anders, entspannter. Ärzte und Pflegekräfte der Station besprächen im Voraus, wer etwas mitbringt. Gemeinsam nutze man dann die Pause, um etwas Weihnachten zu feiern.

»Der Weihnachtsdienst bringt uns im Team wegen der besonderen Stimmung noch näher zusammen«, erzählt Werner. »Das wirkt sich auch auf die folgenden Wochen aus.« An den Weihnachtstagen versuche man, sich auch mehr Zeit für Gespräche mit den Patienten zu nehmen. Die Wertheimerin freut sich über das gute Miteinander im Stationsteam auch von Ärzten und Pflegekräften. Man treffe sich vor Weihnachten auch außerhalb der Klinik zu einer Weihnachtsfeier mit Wichteln.

