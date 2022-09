An Polizeikontrolle vorbeigerast: 29-Jähriger muss ins Gefängnis

Gericht: Heroinabhängiger zeigt sich reumütig

Wertheim 15.09.2022 - 13:51 Uhr 2 Min.

Am Ende verurteilte Richterin Ursula Hammer unter Einbezug eines anderen Urteils den 29-Jährigen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwölf Monaten.

Die Liste der vorgeworfenen Straftaten ist lang: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr werden dem 29-Jährigen vorgeworfen. Er soll sich am 10. April vergangenen Jahres einer Polizeikontrolle am Wertheimer Busbahnhof entzogen haben, indem er mit seinem Auto an den dort stationierten Polizisten vorbeiraste. Dabei soll er einen Polizeihauptmeister gefährdet haben, der in der Einbuchtung stand und Autos im Zuge der damals geltenden Ausgangsbeschränkungen zur Kontrolle aus dem Verkehr heraus lotste. Der Beamte soll wohl seine Kelle an die Windschutzscheibe des Autos, in dem der Angeklagte gesessen habe, geworfen haben.

Der 29-Jährige zeigt sich reumütig vor Gericht und ist von Beginn an geständig. Er ist momentan in der JVA Würzburg inhaftiert, weil er die ihm verhängten Geldstrafen nicht zahlen konnte und damit eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten musste. Der Angeklagte gibt offen zu, dass er an dem Abend nach Frankfurt fahren wollte, um sich Heroin zu besorgen von dem er abhängig war. Er schildert der Richterin jedoch auch, dass er mit großem Abstand an den Polizisten vorbeigefahren sei und niemals die Absicht gehabt habe, eine Kollision herbeizuführen. Der Staatsanwalt fragte, ob er zu dem Zeitpunkt unter dem Einfluss von Heroin stand, was dieser verneint, er habe unter Entzugserscheinungen gelitten, weswegen er überhaupt ohne Führerschein eingestiegen sei.

Der gefährdete Polizist sagt in dem Verfahren als Zeuge aus. Er schildert die Situation ähnlich wie der Angeklagte. Er sei bei dem Beschleunigungsvorgang des Autos zur Seite gesprungen und habe »reflexartig« die Kelle auf die Windschutzscheibe des Wagens geworfen. Der Rechtsanwalt fragt den Polizisten, wie weit er den Abstand zwischen sich und dem Auto einschätzen würde. Drei bis fünf Meter, antwortet dieser. Die Richterin erkundigt sich nach der allgemeinen Verkehrssituation, worauf der Polizist antwortet, die Straße sei größtenteils frei gewesen.

Das Bundeszentralregister des Angeklagten weist mehrere Einträge auf, und es werden verschiedene Lichtbilder angeschaut. Da viele Punkte angeklagt sind, unterbricht die Richterin die Verhandlung. Danach hält der Staatsanwalt sein Plädoyer: Er sieht den Angeklagten in allen Punkten schuldig und fordert unter Einbezug eines Urteils vom Juni eine Gesamtfreiheitsstrafe von 13 Monaten. Der Rechtsanwalt spricht die Heroinabhängigkeit seines Angeklagten an und die Tatsache, dass dieser extra links an den Polizisten vorbeigefahren sei, um niemanden zu gefährden.

Nach wiederholter Entschuldigung des Angeklagten bei dem Polizisten verurteilt Richterin Ursula Hammer den 29-Jährigen schließlich unter Einbezug des anderen Urteils zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwölf Monaten. Das Urteil ist rechtskräftig.

saku