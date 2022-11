Mathias Gruhl künftig verantwortlich für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration im Main-Tauber-Kreis

Personalwechsel: Jürgen Gotthard jetzt in Altersteilzeit

MAIN-TAUBER-KREIS 15.11.2022 - 15:33 Uhr 2 Min.

Personalamtsleiter Manuel Münkel und Erster Landesbeamter Florian Busch verabschiedeten den Leiter des Amts für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration, Jürgen Gotthard. Sein Nachfolger Mathias Gruhl freut sich auf seine neuen Aufgaben. Sozialdezernentin Elisabeth Krug und Personalratsvorsitzender Peter Ebert (von links) dankten Gotthard und wünschten seinem Nachfolger alles Gute. Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Aylin Wahl

Gotthard trat laut Pressestelle des Landratsamts Main-Tauber-Kreis zum 1. November in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit ein. Mit Ablauf des 30. April 2026 wird er in den Ruhestand versetzt. Als Nachfolger hat Mathias Gruhl seinen Dienst angetreten.

»Das Landratsamt verliert heute einen sehr geschätzten Kollegen. Ich danke Jürgen Gotthard für seinen Einsatz und seine Arbeit im Amt für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration«, sagte Landrat Schauder. Während der Hochphase der Corona-Pandemie habe Jürgen Gotthard zudem den Corona-Arbeitsstab unterstützt.

Jürgen Gotthard wurde in Wertheim geboren. Nach dem Grundwehrdienst und einem kurzen Beschäftigungsverhältnis als Arbeiter absolvierte er von 1982 bis 1984 den Vorbereitungsdienst im öffentlichen Dienst bei der Stadt Lauda-Königshofen und beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis.

Studium in Stuttgart

Von 1984 bis 1986 schloss sich dann das Studium im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Stuttgart an. Bis 1990 arbeitete er im Landratsamt in Ludwigsburg. »Im Anschluss daran startete seine soziale Laufbahn im Landratsamt Main-Tauber-Kreis«, betonte Schauder. Seit 2008 leitete Jürgen Gotthard das Sozialamt und seit 2016, nach der Umstrukturierung, das Amt für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration.

2016 ist Jürgen Gotthard in den höheren Dienst aufgestiegen. Im Mai 2021 feierte er sein 40-jähriges Dienstjubiläum.

Jürgen Gotthard bedankte sich bei den Mitarbeitern des Amts für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration. »Ich hatte immer eine tolle Mannschaft hinter mir, auf die ich mich verlassen konnte«. Mathias Gruhl trat bereits zum 1. Juli die Stelle des designierten Leiters des Amts für soziale Sicherung, Teilhabe und Integration an, heißt es weiter. Nach einer kurzen Einarbeitungsphase, während der sein Vorgänger ihm mit Rat und Tat zur Seite stand, übernahm er zum 1. November offiziell die Nachfolge von Jürgen Gotthard. »Seine soziale Laufbahn begann bereits nach dem Abitur, als er beim Berufsbildungswerk der Johannes-Diakonie in Mosbach den Zivildienst leistete«, sagte Florian Busch, Erster Landesbeamter des Main-Tauber-Kreises, und hieß den neuen Amtsleiter willkommen. Nach dem Studium im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg war der 37-jährige Gruhl seit 2011 im Sozial- und Versorgungsamt des Landratsamtes Heilbronn tätig, zuletzt als Sachgebietsleiter der Eingliederungshilfe und stellvertretender Amtsleiter.

Große Fußstapfen

Der Personalratsvorsitzende Peter Ebert wünschte dem scheidenden Amtsleiter Gotthard für seine Freistellungsphase und den anschließenden Ruhestand alles Gute. Dem Nachfolger Mathias Gruhl gab er mit auf den Weg, dass er in sehr große Fußstapfen trete. Der Personalrat stehe aber gerne unterstützend zur Seite.

