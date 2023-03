Amphibienwanderung im Landkreis Main-Tauber erwartet

Hintergrund: Wo die Kröten wandern

Betroffen sind von der Krötenwanderung nach Angaben des Landratsamtes Main-Tauber insbesondere folgende Streckenabschnitte: L 2310 von Mondfeld in Richtung Grünenwört, L 2310 von der Einmündung Boxtal in Richtung Freudenberg, K 2831 von Rauenberg bis zur Einmündung bei Boxtal, L 575 von Wessental in Richtung Boxtal, L 508 von Hundheim in Richtung Nassig, L 509 von Bronnbach in Richtung Külsheim, L 506 von Bronnbach in Richtung Gamburg auf Höhe des Tauberaltarmes, K 2881 von Eiersheim nach Gamburg bei der Abzweigung nach Hochhausen, K 2825 von Dertingen in Richtung Kembach am Ortsausgang Dertingen, L 506 von Werbach in Richtung Niklashausen, L 2297 von Werbach in Richtung Werbachhausen im Norden des Landkreises.

Außerdem ist mit Krötenwanderungen auf folgenden Strecken zu rechnen: K 2815 von Tauberbischofsheim in Richtung Hochhausen, L 578 von Dittwar in Richtung Heckfeld, L 578 von Gerchsheim in Richtung Kist, K 2811 von Grünsfeldhausen kommend am Ortseingang Paimar, K 2807 von Unterwittighausen in Richtung Bütthard, K 2882 von Unterwittighausen in Richtung Poppenhausen, K 2801 Ortsausgang Vilchband Richtung Messelhausen, K 2801 Ortsausgang Messelhausen Richtung Marbach, K 2884 von Buch in Richtung Brehmen, K 2835 von Buch in Richtung Eubigheim, L 579 von Oberschüpf in Richtung Lengenrieden, K 2837 von Uiffingen in Richtung WölchingenK 2839 von Boxberg in Richtung Angeltürn, L 513 von Assamstadt in Richtung Krautheim, K 2849 von Holzbronn in Richtung Reckerstal, L 514 von Althausen in Richtung Lustbronn, L 1001 von Nassau in Richtung Schäftersheim und auf der L 1001 von Niederstetten in Richtung Oberstetten. gufi