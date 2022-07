Amanda und Sebastian Reich spielen sich in die Zuschauerherzen

Bürgerfest: Gelungener Abschluss zur Eingemeindung in Freudenberg - Nilpferd mit besonders beeindruckenden Gesangseinlagen

Freudenberg 19.07.2022 - 10:10 Uhr 1 Min.

Bei einer Neuauflagee der Show "Herzblatt" mit Moderator und Puppenspieler Sebastian Reich buhlten Bürgermeister Roger Henning, Ebenheids Ortsvorsteher Siegfried Berg und Michael Berthold von den Stadtwerken Wertheim um das Herz von Nilpferd Amanda. Foto: Birger-Daniel Grein

Reichs neue Show »Verrückte Zeit« kam durchweg gut an. Am Samstag war er damit auch in der Lohrer Stadthalle zu sehen. Diese war mit 645 Gästen ausverkauft. Während es sich am Samstag um einen Nachholtermin aus 2020 handelte, war Freudenberg ein neu geplanter Termin für dieses Jahr. Neben der Liveshow gab es mehrere Videoeinspieler, die Amandas Weg zur Show mit Zwischenstopp für eine große Burgerstärkung sowie Amanda und Reich privat zeigten. Außerdem wurden bekannte Werbespots von ihm und Amanda auf die Schippe genommen.

Frisch verliebter Rathauschef?

Besonders beeindruckt zeigten sich die Gäste von Amandas Gesangseinlagen. Auch diese meisterte Reich ohne jede deutlich sichtbare Lippenbewegung. Ein besonderes Auge hatte Amanda auf Bürgermeister Roger Henning geworfen. Dieser sei frisch in sie verliebt, war sie überzeugt.

Ein großes Thema der Show waren die Wirrungen rund um Smartphone und Internetnutzung von Amanda, aber auch Reichs Eltern. Viele Witze galten zudem den Bewohnern von Hundheim. Während Amanda ihre Pause genoss, bekam Reich Überraschungsbesuch von Frau Gabriele Fant, der Elefantin vom Ordnungsamt. Diese nahm eine außerordentliche Prüfung der Veranstaltungsstätte vor.

Dabei zeigte sie sich sehr skeptisch und hielt alle Erklärungen von Reich für Ausreden. Reich beklagte sich beim Publikum, dass er immer über Amanda identifiziert werde. Auch in Rauenberg behielt diese die Oberhand und drängte dem Bauchredner im Juli Gespräche über ihre Weihnachtspläne sowie die Fußball-WM im Winter auf. Dabei hatte sie auch ihre eigenen Versionen bekannter Weihnachtslieder mitgebracht.

Zu weiteren Stargästen des Abends gehörten Pig Nic, das widerspenstige Glücksschwein, das Gangster-Rap auf der Volkshochschule gelernt hatte, und das Duo Die Pinginos. Da aber ein Duopartner fehlte, musste Reich dessen Pinguinrolle übernehmen.

Amanda erhielt zur Freude der Zuschauer auch eine Übungsstunde für ein Date im Restaurant mit ihrem geliebten Henning. Diese verlief aber nicht so wie erwartet.

Um ihr dennoch eine Chance zu geben, veranstaltete Reich eine Neuauflage der Show »Herzblatt«. Sie war der Höhepunkt der Show. Dabei buhlten Bürgermeister Roger Henning, Ebenheids Ortsvorsteher Siegfried Berg und Michael Berthold, Prokurist bei den Stadtwerken Wertheim, um das Herz Amandas.

Und diese entschied sich erwartungsgemäß auch blind für »ihren Roger.«

Zum Abschied stimmte Amanda ihren eigenen Schlager »Verrückte Zeit« an, und das Publikum stimmte mit ein.

cHinweis: Sebastian Reich und Amanda am Dienstag, 9. August, beim Kindernachmittag auf der Laurenzi-Messe Marktheidenfeld und am 29. Oktober mit der Show »Verrückte Welt« in der Sinngrundhalle Burgsinn.

bdg