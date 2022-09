Am Standort und Zeitpunkt ändert sich nichts

Michaelismesse: Vorbereitungen für das Wertheimer Volksfest im kommenden Jahr laufen bereits - Noch kein Festwirt in Sicht

Eine "aggressive Grundstimmung" hat laut Wertheimer Polizei auf der Michaelismesse geherrscht. Die Zahl der Straftaten, darunter auch Körperverletzungen, ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Foto: Gunter Fritsch

Demnach hat sich für den Standort und den Zeitpunkt der Messe im kommenden Jahr folgendes Meinungsbild ergeben: Die Mitglieder des Ausschusses und die zur Sitzung geladenen Vertreter der Marktkaufleute, Schausteller und der Distelhäusener Brauerei sprachen sich dafür aus, sowohl den angestammten Standort an Tauber und Main-Tauber-Halle, wie auch auch den Zeitpunkt Anfang Oktober beizubehalten.

Dass die Vorbereitungen für die Michaelismesse bereits ein Jahr vorher beginnen, ist nichts Besonderes. Das sei das übliche Verfahren, sagte Marktmeister Patrick Grän gegenüber dieser Redaktion. Außergewöhnlich ist allerdings die Ausgangssituation: Nachdem die Michaelismesse in diesem Jahr bereits zum dritten Mal abgesagt wurde, auf dem Mainplatz dafür eine deutlich kleinere Ersatzveranstaltung stattfindet, gibt es für das kommende Jahr momentan noch keinen Festwirt. Der Vertrag mit Hans-Peter Küffner, der die Main-Tauber-Halle zusammen mit der Distelhäuser Brauerei bewirtete, ist ausgelaufen.

Dass Küffner Hallen bei Volksfesten bespielen kann, bewies er wieder einmal bei der Königshofener Messe, die am vergangenen Sonntag zu Ende ging. »Es ist super gut gelaufen, wir hatten immer ein volles Haus«, berichtet er im Gespräch mit dieser Redaktion. Allerdings sei das sicher auch auf die vergangenen Corona-Jahre zurückzuführen, in denen Messen nicht stattfinden konnten. »Es gab einen Nachholbedarf«, sagt der Festwirt. Die Frage, ob er im kommenden Jahr wieder die Main-Tauber-Halle bewirten werde, beantwortete Hans-Peter Küffner nicht eindeutig. Es habe Gespräche während der Königshofener Messe gegeben, lautet seine Antwort. Der Messeausschuss, so Marktmeister Grän, sei nach Königshofen gefahren. Auch das sei nichts Außergewöhnliches: Man schaue sich immer die Messen in der Region an, sei auf der Michaelismesse in Miltenberg oder auf der Laurenzi-Messe in Marktheidenfeld gewesen.

Viele Fahrgeschäfte verkauft

Ein weiteres Problem könnte bei der Planung die Bestückung des Festplatzes mit Marktkaufleuten und Fahrgeschäften werden. Timo Zöllner, zuständig für die Organisation des Festplatzes mit Fahrgeschäften, schätzt, dass allein wegen der Corona-Einschränkungen etwa ein Fünftel aller Schausteller ihre Fahrgeschäfte verkauft haben. In den vergangenen Monaten habe es zudem »geradezu Panikverkäufe« wegen der horrend steigenden Energiekosten gegeben. »Viele Fahrgeschäfte wurden ins Ausland verkauft«, hat er beobachtet. Anhaltende Personalprobleme machen es den Schaustellern nicht einfacher, ein Fahrgeschäft rentabel zu betreiben. Zudem gebe es zunehmend Lieferengpässe bei Waren und Teilen für die Fahrgeschäfte. All das zusammengenommen, habe es in der jüngsten Vergangenheit auch Absagen auf großen Volksfesten gegeben.

Unverständnis herrscht unter Schaustellern und Marktkaufleuten auch noch über die frühzeitige Absage der diesjährigen Michaelismesse. Bereits im April war im Messeausschuss und im Gemeinderat die Entscheidung gefallen, auch 2022 lediglich ein Wertheimer »Herbstvergnügen« zu organisieren. Der Wertheimer Schausteller Daniel Saunders ist überzeugt, dass man mit der Absage durchaus noch hätte warten können. Beispiele von Volksfesten aus diesem Herbst zeigten, dass solche Veranstaltungen durchaus möglich sind. Timo Zöllner ist ebenfalls davon überzeugt, dass die Absage viel zu früh gekommen sei. »Wären die Corona-Zahlen im Herbst explodiert, wäre auch noch eine kurzfristige Absage möglich gewesen.«

