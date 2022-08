Am Hoffeld soll in Boxtal ein neues Baugebiet entstehen

Im Ortschaftsrat kurz notiert

Freudenberg-Boxtal. Bei der Ortschaftsratsitzung Boxtal beschäftigte sich das Gremium unter anderem mit folgenden Themen.

Leerstände im Ort: Die vielen Leerstände im Ort konnten nicht bebaut werden. Ortschaftsrat Peter Eckert bedauerte, dass man mit den Leerständen an Bauplätzen im Ort leider in den vergangen Jahren nicht weiter gekommen ist. Nach wie vor sind hier einige freie Plätze

Dorffest: Ein dickes Lob hatte Ortsvorsteher Rolf Döhner an die zahlreichen Helfer, die sich sowohl am Dorffest wie bei der Segnung des neuen Steges beteiligt hatten. Ein tolles Fest waren auch die Festtage in Rauenberg anlässlich "50 Jahre Eingemeindung zu Freudenberg".

Verbesserung am neuen Geländer: Das neue Geländer am Wildbach entlang wurde inzwischen nachgebessert. Man versah dies mit einem neuen Anstrich versehen. Dies macht nun einen optisch guten Eindruck. Das Abfuhrmaterial liegt derzeit noch am Sportgelände.

Fichte Hütte im Wald: Leider ist die Fichthütte im Boxtaler Wald stark beschädigt. Hier wird man in Kürze einige defekte Firstziegel austauschen.

Lichtraumprofil freihalten: Das sogenannte "Lichtraumprofil" an den Grundstücken ist freizuhalten. Hier ist bei einigen Grundstücken sowohl im Ort ,als auch in der Flur dringend Handlungsbedarf, erfuhr man vom Ortsvorsteher.

Glascontainer: Immer wieder hat man in Boxtal Probleme rund um den Glascontainer. Dieser darf nur zu den Öffnungszeiten bestückt werden. An Sonn- und Feiertagen nicht erlaubt. Es soll kein Glas vor den Container gestellt werden.

Grünanlagenpflege: Klaus Böxler bemängelte die schlechte Pflege der Grünanlagen in Boxtal. "Hier wird in gewissen Ecken nichts gemacht", stellte er fest. Gemeinsam möchte man hier künftig bessere Lösungen finden.

Öffentliche Wasserentnahmestelle: Egon Spachmann forderte eine öffentliche Wasserentnahmestelle für die Gemeinde Boxtal. Er schlug vor Brunnen am "Schinderleinsbrunnen" vor und diesen Brunnen wieder zu Nutzen. Der Brunnen ist in neben dem Sportplatz. Rolf Döhner möchte dies mit der Stadtverwaltung abstimmen. gher