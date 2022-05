Am 27. Mai im Main-Tauber-Kreis kostenlos Bus fahren

Jubiläum: Verkehrsgesellschaft Main-Tauber vor 25 Jahren gegründet

Mit der Aktion am 27. Mai könnten die Fahrgäste rechtzeitig vor Einführung des 9-Euro-Tickets das Angebot kostenfrei testen, berichtet Ursula Mühleck, Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung im Landratsamt, in der Mitteilung. Das Gratis-Angebot betrifft demzufolge alle Linienbusse und Ruftaxiangebote innerhalb des Landkreises sowie die Linienbusse auf den Linien 850 Hardheim-Tauberbischofsheim-Würzburg, 977 Miltenberg-Wertheim-Würzburg und 980 Weikersheim-Rothenburg ob der Tauber. Im Jubiläumsjahr sind zudem ein offizieller Festakt, Teilnahmen an Messen und Infostände sowie verschiedene Gewinnspiele vorgesehen.

VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas ergänzt in der Meldung, man könne sich bereits im Vorfeld unter der Telefonnummer 0621/1077 077, im Internet unter https://www.vrn.de oder in der myVRN-App über die verschiedensten Fahrplanangebote informieren und die gewünschten Ruftaxi-Fahrten buchen.

Die VGMT ist laut Mitteilung am 27. Mai 1997 gegründet worden. Bereits am 1. Mai 1997, damals noch unter dem Namen Nahverkehrsgesellschaft Main-Tauber mbH (MTV), nahm die VGMT als Nachfolgerin der drei Verkehrsgemeinschaften Main-Tauber Nord, Mitte und Süd ihren Betrieb auf. Seither laufen die Fäden der Verkehrsplanung und -lenkung für den straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Main-Tauber-Kreis in der VGMT-Geschäftsstelle in Lauda zusammen.

Die VGMT ist das Bindeglied zwischen dem Landratsamt, dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) sowie den Nachbarverbünden, den Städten und Gemeinden, den Schulen, den ÖPNV-Nutzerinnen und -Nutzern sowie den ansässigen Verkehrsunternehmen. Gründungsmitglieder der VGMT waren verschiedene regionale Busunternehmen sowie die Bahnbusgesellschaften Omnibusverkehr Franken GmbH (OVF) und Regio Bus Stuttgart GmbH (RBS), die Südwestdeutsche Verkehrs-Aktiengesellschaft (SWEG) und die DB Regio AG. Im Zuge der Neuvergabe der Linienbusleistungen zum 1. Januar 2018 wurde der Landkreis Alleingesellschafter der VGMT.

Das VGMT-Verkehrsgebiet wurde am 1. April 2003 tariflich in den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) eingegliedert. Auf den VGMT-Buslinien sind täglich bis zu 100 Linienbusse unterschiedlicher Größe unterwegs. Insgesamt legen diese Fahrzeuge jährlich rund 4,2 Millionen Kilometer zurück und befördern dabei annähernd 4,5 Millionen Fahrgäste. Das Streckennetz umfasst etwa 1000 Kilometer mit über 1000 Haltepunkten. An Schultagen werden mehr als 1300 Linienbusfahrten ausgeführt und hierbei etwa 21.000 Kilometer zurückgelegt. Seit dem Jahr 2018 wird dieses Angebot zu Schwachlastzeiten und an den Wochenenden durch 21 Ruftaxilinien ergänzt.

Informationen zum Fahrplan und zu den Tarifangeboten des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar GmbH (VRN) gibt es im Internet unter https://www.vrn.de, in der kostenlosen myVRN-App und unter https://www.vgmt.de. Rund um die Uhr erreichbar ist die telefonische Fahrplanauskunft und Ruftaxizentrale unter der Servicenummer 0621/1077077. Das VGMT-Team ist während der Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle in Lauda oder telefonisch unter der Nummer 09343/62140 erreichbar.

