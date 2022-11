Altkreisrat Walter Schmidt erhält Goldene Theodor-Heuss-Medaille

Auszeichnung: »Urgestein der FDP« im Main-Tauber-Kreis freut sich mit Ehefrau Hildegard - Urkunde für 50 Jahre Mitgliedschaft

MAIN-TAUBER-KREIS 03.11.2022 - 16:41 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Medaillen-Freude (von links): FDP-Kreisvorsitzender Benjamin Denzer, Hildegard Schmidt und Walter Schmidt. Foto: Ingo Brudereck

Der Pressemitteilung zufolge war FDP-Kreisgeschäftsführer Ingo Brudereck , langjähriger politischer Weggefährte des Geehrten, ebenfalls bei der Auszeichnung dabei. Walter Schmidt bekam aber nicht nur die hohe Auszeichnung für 50 Jahre treue Mitgliedschaft zu den Freidemokraten ausgehändigt, gleichzeitig wurden ihm auch die Glückwünsche des gesamten Kreisverbands anlässlich seines jüngst begangenen 80. Geburtstag übermittelt.

Ein freidemokratisches Doppeljubiläum, wie Kreisgeschäftsführer Ingo Brudereck augenzwinkernd anmerkte. »Unser Walter Schmidt kann mit Fug und Recht als Urgestein der FDP im Main-Tauber-Kreis gelten«, so Kreisvorsitzender Benjamin Denzer. Die Verbindung Schmidt-Wenkheim-FDP so Benjamin Denzer weiter, sei ihm bereits seit seinen Kindheitstagen ein fester Begriff gewesen, wenn seinerzeit sein Vater, der frühere Landrat des Main-Tauber-Kreises, Georg Denzer, als bekennendes CDU-Mitglied stets anerkennend und mit großem Respekt, von dem über alle Parteigrenzen hinweg geachteten liberalen Geist aus der Wenkheimer Hindenburgstraße gesprochen habe, erinnerte sich der Kreischef der Liberalen. Benjamin Denzer hob das enorme gesellschaftliche Engagement Walter Schmidts hervor. »Es gibt quasi keinen Verein vor Ort, in dem Walter Schmidt nicht von Beginn an aktiv mitgewirkt, und seinen Sachverstand gepaart mit Leidenschaft und großer Hingabe für seine Heimat einbracht hat. Er nahm dabei durch seine ausgleichende und zupackende Art stets eine Führungsrolle ein, ohne dabei der Versuchung zu erliegen, im Mittelpunkt stehen zu wollen«, beschreibt der FDP-Kreisvorsitzende das Wesen des Jubilars. Die Hälfte der Medaille gebühre überdies ganz zweifellos seiner Schmidts Ehefrau Hildegard, mit der er vier Kinder großgezogen und den elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb viele Jahre erfolgreich geführt habe, betonte Denzer.

Ingo Brudereck bezeichnete Walter Schmidt als einen »Graßwurzeldemokraten erster Güte«, der stets aufs Neue das freidemokratische Feld bestelle und durch sein Fachwissen, nicht zuletzt auch in Fragen der Agrar- und Umweltpolitik, weit über den Kreisverband hinaus eine geachtete Person in der baden-württembergischen FDP sei.

Viele Weggefährten

Im gemeinsamen Gespräch erinnerten sich die Anwesenden an zahlreiche lokale und kommunale Weggefährten aus der Kreispartei sowie an legendäre Wahlkampfauftritte namhafter FDP-Politiker im Landkreis. Walter Schmidt dankte der anwesenden FDP-Delegation für Ihr Kommen und die Auszeichnung anlässlich seiner 50-jährigen Mitgliedschaft bei den Freidemokraten. Vieles sei in den vergangenen Jahrzehnten seit seinem Eintritt in die FDP in der Tauberbischofsheimer Gastwirtschaft Turmwächter im Jahr 1972 passiert. Oft sei den Freidemokraten auch im Landkreis von der parteipolitischen Konkurrenz bereits das Totenglöcklein gespielt worden. Immer wieder sei sie jedoch gestärkt von Neuem auferstanden, und habe sich im Sinne ihrer freiheitlichen Grundwerte für die Belange der Bürger stark gemacht.

Mit Blick auf die nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg hervorgerufene Energiekrise, und die damit zusammenhängenden enormen weltpolitischen Herausforderungen, welche gleichzeitig massive Auswirkungen auf das alltägliche Leben der Menschen vor Ort aufzeigen würden, sei es wichtiger denn je, dass im politischen Geschehen und in den kommunalen Gremien und überregionalen Parlamenten die Stimmen der Freiheit gestärkt würden, so der abschließende Wunsch Walter Schmidts.

el