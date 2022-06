Külsheim-Hundheim: Das Alte Jägerhaus wird ein »Bunter Hund«

Alex und Gesine Mahr wollen ein sozio-kulturelles Zentrum aufbauen

Külsheim Mittwoch, 08.06.2022 - 14:25 Uhr

Einst war das Jä­ger­haus in der Wert­hei­mer Stra­ße im Küls­hei­mer Orts­teil Hund­heim als Post­hal­te­rei Ort der Pfer­de­kut­schen. Au­ßer­dem be­in­hal­te­te es bis in die 1970er-Jah­re ei­nen Ko­lo­nial­wa­ren­la­den und di­en­te zu­dem als Wohn­haus. In Zu­kunft soll es durch das Pro­jekt »Bun­ter Hund« ein Ort für Kunst und Kul­tur wer­den.