Alternativen für Neubaugebiet

Wohnen: Flächenprüfung für vier Gebiete in Höhefeld - Ortschaftsrat soll nun Priorisierung vornehmen

Wertheim 26.05.2022 - 18:24 Uhr 2 Min.

Dem Gremium ist wichtig, die Bürger von Anfang an in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Die Ergebnisse der Prüfung stellte Bertram Wegner vor. Geprüft wurden vier Alternativflächen in verschiedenen Bereichen des Dorfs. Bei allen handelt es sich um Flächen, die aktuell für die Landwirtschaft genutzt werden. Die Entfernungen zu zentralen Infrastruktureinrichtungen im Dorf liegen zwischen 300 und 500 Metern.

Fläche A liegt »Zwischen den zwei Wegen« umfasst 14 Hektar und bietet bis zu 16 Bauplätze. Je nach Bebauungsarten sind 16 bis 30 Wohneinheiten möglich. Eine Erweiterung Richtung Westen sei möglich, so Weger. Es handle sich um eine Siedlungserweiterung im westlichen Anschluss an das bestehende Wohngebiet, sei jedoch durch Gärten am Ortsrand abgetrennt. Der Boden habe wegen seiner Qualität eine hohe Bedeutung für die Landwirtschaft. Die Erschließung des Gebiets und die Herstellung der Entwässerung beschrieb Wegner als aufwendig. Die Fläche sei grundsätzlich für ein Baugebiet geeignet.

Geeignete Fläche im Süden

Fläche B »Steinig« liegt direkt im südlichen Anschluss an das bestehende Wohngebiet »Untere Dorfwiesen«. Im Steinich sind auf circa 17 Hektar 25 Bauplätze mit bis zu 45 Wohneinheiten möglich. Die Bodengüte sei mittel, aber deutlich geringer ertragsfähig als bei Fläche A. Für die Entwicklung gebe es insgesamt wenig Restriktionen. Die Fläche stufte das Büro als geeignet ein.

Fläche C sind die Marquardsgärten. Mit ihnen ist eine Siedlungserweiterung direkt im östlichen Anschluss an das bestehende Dorfgebiet möglich. Es handelt sich um 15 Flurstücke, wovon drei Teilflächen bebauter Grundstücke sind. Auf den 20 Hektar Gesamtfläche seien bis zu 30 Bauplätzen und 60 Wohneinheiten möglich, so Wegner. Die Bodenqualität sei mittel. 90 Meter vom Gebiet entfernt gibt es einen Schweinemastbetrieb, von dem Geruchsemissionen ausgehen können. Zudem gibt es innerhalb des Gebiets ein Gefälle von bis zu elf Prozent Richtung Dorf. Weiterhin sei zu beachten, dass wegen der im Gebiet vorhandenen Streuobstwiese vergleichsweise große Ausgleichsflächen nötig sind, sagte er. Die Entwässerung müsste zudem teilweise über Privatgrund erfolgen. Die Fläche wurde als bedingt geeignet eingestuft.

Senke mitten im Gebiet

Fläche D »Im Grund« befindet sich in Ortsrandlage im Nordwesten, direkt im Anschluss an das Dorfgebiet. Auf 23 Hektar sind bis zu 35 Bauplätze möglich. Alternativ sei auch eine Teilentwicklung zum Wohngebiet auf 13 Hektar mit bis zu 15 Bauplätzen möglich.

Der Ertrag des Bodens sei sehr hoch. Es gibt eine Senke im Zentrum des Gebiets und Höhenunterschiede bis zu elf Prozent. Die Fläche ist laut Wegner grundsätzlich für ein Wohngebiet geeignet.

Als weitere Schritte empfahl der Stadtplaner dem Ortschaftsrat, zwei mögliche Flächen zu priorisieren und die Eigentümer in deren Bereich nach Verkaufsbereitschaft zu Fragen. Dies solle durch eine Vorabstimmung mit den Behörden ergänzt werden. Nach den Entscheidungen erfolge eine Kostenkalkulation und schließlich im Falle einer Entscheidung für ein Gebiet der Einstieg in die Bauleitplanung.

Der Ortschaftsrat wird nun in den kommenden Monaten prüfen, welche Flächen man priorisieren will. »Vielleicht entscheiden wir auch, dass es kein neues Baugebiet geben soll«, so Ortsvorsteher Christian Stemmler.

Auf den Bürgerverweis auf freie Bauflächen und leerstehende Hofreiten im Hof berichtete er von fehlender Verkaufsbereitschaft deren Besitzer. Thomas Müller vom Referat Stadtplanung der Stadtverwaltung, verwies zudem darauf, dass Höhefeld am Programm »Flächen gewinnen durch Innenentwicklung« teilnehmen soll.

